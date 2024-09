Nel corso delle ultime ore Alienware ha presentato Pro Headset, il suo nuovo modello di cuffie pensato appositamente per gli esports, frutto della collaborazione con centinaia di atleti professionisti: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Pro Headset: cancellazione attiva del rumore, Pro-Tuned Sound e non solo

Partiamo prima di tutto dal design minimale di Pro Headset che prende le distanze dai restanti modelli della famiglia Alienware, con i padiglioni realizzati in memory-foam per garantire una buona comodità e assicurare un discreto isolamento acustico, riducendo ogni possibile rumore esterno. A questo si aggiunge poi la funzionalità Hybrid Active Noise Cancellation per la cancellazione attiva del rumore, in grado di rimuovere qualsiasi fonte di distrazione come le conversazioni in sottofondo, il rumore delle tastiere e quant’altro.

La qualità del suono è garantita in questo caso dai driver da 50 millimetri rivestiti in grafene, che rappresentano una buona scelta per l’audio direzionale. La compagnia ha ricevuto diversi feedback dai team professionisti dei titoli più celebri del momento come VALORANT, DOTA 2, League of Legends e World of Warcraft per ottimizzare appositamente l’audio per il gioco competitivo. Alienware Pro Headset presenta inoltre un sistema a due microfoni, pensato per rendere più nitida possibile la voce trasmessa, garantendo comunicazioni chiare e precise con i giocatori della propria squadra nel corso delle partite in multiplayer online.

La connettività di Pro Headset garantisce una buona libertà al giocatore, dando la possibilità di scegliere rispettivamente tra la modalità USB-C, Bluetooth 5.3 o connessioni a 2,4 GHz. In particolare la modalità USB-C garantisce un audio maggiormente nitido e dettagliato, soprattutto nell’ascolto della musica. Molto utile la modalità Transparency, che consente al giocatore di rimanere consapevole dell’ambiente circostante durante l’ascolto del gioco.

Alienware ha dichiarato un’autonomia teorica pari ad un massimo di 75 ore con connessione Bluetooth e cancellazione attiva del rumore disattivata, che diminuiscono a 35 ore nel caso in cui quest’ultima funzionalità venga attivata.

Sono inoltre presenti diverse funzionalità di personalizzazione accessibili attraverso Alienware Command Center 6.4, un hub che consente di regolare con precisione l’equalizzatore, il grado di cancellazione attiva del rumore, la modalità di risparmio energetico e tanto altro.

Le Alienware Pro Headset saranno disponibili negli Stati Uniti a partire dal mese di ottobre, ad un prezzo di 229,99 dollari. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Alienware per l’uscita sul mercato italiano, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.