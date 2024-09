Nel corso delle ultime ore la compagnia Bose ha presentato ufficialmente i suoi nuovi auricolari QuietComfort e Smart Soundbar: scopriamone insieme tutti i dettagli e le relative specifiche tecniche.

Bose QuietComfort e Smart Soundbar: qualità audio, funzionalità AI e non solo

Bose amplia ulteriormente la sua proposta di auricolari con Bose QuietComfort, che si affiancano dunque al modello QuietComfort Ultra lanciato sul mercato di tutto il mondo l’anno scorso, con un prezzo decisamente più alla portata di tutte le tasche. Tra le funzionalità più significative di questi nuovi auricolari troviamo la cancellazione del rumore notevolmente migliorata, garantita dalla presenza di un sistema a sei microfoni, tre per ciascun auricolare.

Gli auricolari offrono la certificazione IPX4, che garantisce protezione contro acqua e sudore, prestandosi dunque anche agli allenamenti fuori casa. L’autonomia degli auricolari Bose QuietComfort è pari a circa 8,5 ore con una singola ricarica, che vengono ulteriormente ampliati dalla presenza della custodia di ricarica, in grado di assicurare circa 2,5 ricariche aggiuntive. Il tempo previsto per la ricarica completa è pari a circa un’ora e mezza, ma grazie alla funzionalità di ricarica rapida è possibile avere fino a 3 ore di autonomia nel giro di appena 20 minuti di ricarica. Il nuovo modello supporta inoltre la connessione a più dispositivi Bluetooth in contemporanea.

Grande focus è stato riservato alle funzionalità di personalizzazione tramite l’app Bose, scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile, che consente di regolare con precisione tutte le impostazioni di riproduzione dei contenuti. Gli auricolari Bose QuietComfort sono attualmente disponibili per il mercato statunitense ad un costo di 179 dollari, rispettivamente nelle colorazioni Black, Chilled Lilac e White Smoke: la data d’uscita sul mercato italiano non è stata ancora comunicata.

Passiamo poi a Bose Smart Soundbar, la nuova soundbar pensata dalla compagnia per l’home video con supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia proprietaria Bose TrueSpace, che consente di sopperire alla mancanza di segnali audio Atmos (come per esempio nel caso dello stereo o surround 5,1) per creare ugualmente un ambiente sonoro coinvolgente e tridimensionale.

Una delle funzionalità più salienti della nuova soundbar Bose è sicuramente la modalità AI Dialogue, che grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e a uno specifico algoritmo di machine learning è in grado di restituire dialoghi più chiari e puliti, riducendo ogni possibile suono in sottofondo.

Il nuovo modello di soundbar secondo Bose è caratterizzato da dimensioni compatte e alla portata di qualsiasi ambiente domestico: parliamo infatti di un’altezza indicativa di 5,5 centimetri per 10,4 centimetri di profondità, con una lunghezza di 68 centimetri.

La connettività è senz’ombra di dubbio una delle principali prerogative di Bose Smart Soundbar, con il supporto a servizi come Spotify Connect e Apple AirPlay 2, che consentono un accesso immediato alle principali piattaforme di streaming musicale, oltre alla presenza di Chromecast integrato. La soundbar è inoltre compatibile con i comandi vocali, grazie rispettivamente a Google Assistant e Amazon Alexa. Non è finita qui, dal momento che con la funzionalità SimpleSync è possibile collegare la soundbar ad altri dispositivi Bose (come speaker o ulteriori soundbar) per creare un sistema audio a più stanze, all’interno dello stesso ambiente domestico.

Bose Smart Soundbar è attualmente disponibile per il mercato statunitense a partire da oggi, ad un prezzo consigliato di 499 dollari. Non conosciamo attualmente una data d’uscita precisa per il mercato italiano: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Bose, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.