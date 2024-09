Nonostante iPhone 16 sia uscito da pochissimo sui mercati di tutto il mondo, emergono già le prime indiscrezioni riguardanti iPhone 17 e le nuove funzionalità che porterà con sé: scopriamole insieme nel dettaglio.

iPhone 17: ProMotion, display LTPO e tanto altro

Secondo quanto riportato dall’informatore Ice Universe e da Ross Young (CEO di Display Supply Chain Consultants) in uno scambio di battute sul social network X, infatti, la prossima generazione di smartphone Apple potrebbe portare significativi passi in avanti per i consumatori. Nell’occhio del mirino sarebbe la tecnologia ProMotion per la frequenza d’aggiornamento dinamica, introdotta in origine su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che potrebbe dunque arrivare anche su iPhone 17.

Young in particolare avrebbe dichiarato che i prossimi modelli di iPhone 17 e l’ipotetico iPhone 17 Slim offriranno un display LTPO con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz: si tratterebbe di un consistente miglioramento rispetto all’attuale generazione rappresentata da iPhone 16, che presenta invece un display con frequenza d’aggiornamento pari a 60 Hz. Il display LTPO e l’elevata frequenza d’aggiornamento potrebbero inoltre suggerire la presenza della funzionalità always-on, fino ad oggi appannaggio dei modelli Pro.

A questo si aggiungerebbero poi le indiscrezioni relative alla presenza del sensore Face ID sotto il display, che sarebbero state recentemente smentite dallo stesso Young, dichiarando che la novità sarà esclusiva dei modelli Pro dei prossimi anni: tale nuova tecnologia avrebbe consentito infatti di eliminare qualsiasi possibile punch-hole, non intaccando la superficie del display.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno vedere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Non ci rimane a questo punto che attendere aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prosssimi mesi.