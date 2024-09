In un recente comunicato, Discord ha mantenuto fede alle promesse. Lo scorso anno, infatti, la società aveva annunciato la sperimentazione di nuovi protocolli e tecnologie di crittografia per le chiamate audio e video sulla propria applicazione, promettendo aggiornamenti ufficiali nel medio termine.

Ebbene, dopo un lungo lavoro di test, progettazione, sviluppo e verifica, la società ha ora annunciato la crittografia end-to-end di audio e video (“E2EE A/V” o “E2EE”), che ha ribattezzato con il nome di protocollo DAVE.

Nelle sue dichiarazioni, Discord ricorda come sia stata costantemente impegnata a proteggere la privacy e i dati dei circa 200 milioni di persone che utilizzano la propria piattaforma ogni mese. Proprio per far sì che la piattaforma continui a essere un luogo che aiuta gli utenti ad approfondire le proprie conoscenze e a scambiare informazioni, è stato deciso di introdurre chiamate vocali e video più sicure e private.

Il primo step dell’applicazione del protocollo DAVE è l’uso della crittografia E2EE nelle chiamate vocali e video nei DM, nei DM di gruppo, nei canali vocali e nei flussi Go Live. Proviamo a riassumere cosa sta cambiando.

Le novità di Discord: un anno di sperimentazioni

Negli ultimi mesi Discord ha collaborato con Trail of Bits, società indipendente di sicurezza informatica, per condurre una revisione approfondita della progettazione e dell’implementazione di DAVE nella base di codice della piattaforma. Con il lancio di DAVE, Trail of Bits inizierà a pubblicare i risultati della sua revisione.

Tutto ciò premesso, non tutti i servizi di Discord saranno interessati da questa innovazione: come abbiamo visto, l’audio e il video saranno criptati end-to-end, ma i messaggi continueranno a seguire il consueto approccio di moderazione dei contenuti.

Nel suo comunicato, Discord informa che la progettazione e l’implementazione del protocollo DAVE sono basati su cinque obiettivi chiave.

Conversazioni private

Grazie alla novità del protocollo A/V di E2EE, durante le chiamate nessuno – tranne i partecipanti – può accedere ai contenuti delle conversazioni audio e video in corso. In altri termini, nessuno – compreso Discord – può conoscere le chiavi di crittografia dei contenuti multimediali.

Tecnicamente, le chiavi di crittografia multimediale di E2EE sono diverse per ogni chiamata e per ogni gruppo specifico all’interno della chiamata in un determinato momento. Quando i partecipanti si uniscono o lasciano una chiamata, le chiavi vengono cambiate e i membri non possono decifrare i media inviati prima di unirsi o dopo essersi allontanati.

Protocollo efficace

Discord ha poi lavorato per rendere il protocollo E2EE A/V pubblicamente verificabile e in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questo fine il protocollo è stato dettagliato nel whitepaper e nella libreria open-source che accompagnano il lancio di questa novità, utilizza sottoprotocolli e algoritmi crittografici standard del settore e la sua progettazione e implementazione sono state verificate esternamente da Trail of Bits.

Supporto della piattaforma

DAVE è compatibile con tutti i client supportati da Discord e con quasi tutti gli spazi voce e video. Per trasmettere audio e video in tempo reale, Discord utilizza WebRTC. Per quanto riguarda i client web, la limitazione è rappresentata dalla disponibilità dell’API WebRTC nei browser.

Esperienza utente

Discord ricorda poi che le novità non impatteranno sull’esperienza utente e che dunque sarà possibile continuare ad utilizzare la piattaforma senza pensare alla tecnologia e ai protocolli sottostanti.

E2EE A/V è inoltre indicato essere il protocollo predefinito per voce e video nei DM, nei DM di gruppo, nei canali vocali e nei flussi Go Live su Discord.

Scalabilità

Infine, Discord afferma che indipendentemente dal numero di partecipanti desidera che tutte le conversazioni audio e video possano funzionare correttamente, senza intoppi tecnologici. Ha dunque introdotto il Messaging Layer Security per soddisfare i requisiti di scalabilità e prestazioni.

Come funziona

Nella parte più tecnica del suo comunicato, Discord informa poi che sono quattro i componenti principali che si integrano per formare il protocollo DAVE: