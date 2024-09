Dalla collaborazione tra il Gruppo LEGO e Amazon MGM Studios Consumer Products arriva una nuova gamma di prodotti che trasforma in mattoncini una delle serie di maggior successo del momento. Parliamo di LEGO Mercoledì, che fa il suo debutto ufficiale oggi con tre nuovi set, in vendita dal primo ottobre sul sito ufficiale e nei LEGO Store.

Il primo set, composto da 702 pezzi, permette di ricostruire il personaggio di Mercoledì Addams, con la possibilità di ricreare il personaggio con l’uniforme della Nevermore Academy e uno sguardo spietato, o col vestito nero e l’espressione stravagante nella scena del ballo. Il set include, oltre al personaggio di Mercoledì, anche scompartimenti nascosti, il cancello della Nevermore Academy, una macchina da scrivere, la tomba dello scorpione Nero, le dalie nere e una sfera di cristallo.

E nel set trova posto anche un elemento che ricrea Mano, con le cicatrici che lo hanno reso famoso. Una volta montato il set misura 33 x 21 x 14 centimetri.

Decisamente interessante anche il secondo set, che ricostruisce la stanza delle due protagoniste, con la finestra a ragnatela, il balcone con gargoyle e una base nella quale sono nascosti due cassetti. Il set, composto da 750 pezzi, include 4 mini-doll (nello stile della serie LEGO Friends), due versioni di Mercoledì ed Enid, Mano, un violoncello, una macchina da scrivere, una tavola misteriosa e molto altro.

Le mini-doll possono essere nascoste nei cassetti insieme ai relativi accessori, per un’esperienza di gioco stimolante e creativa. Il set montato misura 23 x 25 x 13 centimetri.

Gli amanti della serie Brickheadz apprezzeranno infine questo set, composto da 239 pezzi, che ricrea le figure di Mercoledì Addams con il vestito nero ed Enid Sinclair con capelli biondi e maglione colorato. Il set include la base da esposizione per avere sempre i due personaggi in mostra o combinarli con altri personaggi della serie Brickheadz.

Potete acquistare LEGO Mercoledì ed Enid su LEGO .com a 19,99 euro dal primo ottobre, con la possibilità di prenotare da subito il nuovo set.

Raquel Ojeda Gregorio, responsabile creativa del Gruppo LEGO, ha così commentato la nuova collezione:

“Mercoledì è diventato un’icona culturale con una fanbase quindi abbiamo sentito la sfida di creare qualcosa che potesse davvero piacere a chi la ama. Il nostro obiettivo è catturare l’essenza unica di questo personaggio e offrire agli appassionati LEGO un modo per esplorare il suo universo attraverso questi oggetti da collezione“

Dal canto suo Ricardo Cruz, senior licensing executive di Amazon MGM Studios Consumer Products ha aggiunto:

Miles Millar, co-creatore della serie, ha invece parlato del video che vedete qui sotto, nel quale Mano costruisce il nuovo set LEGO:

“Quando ho sentito per la prima volta che il mondo di Mercoledì si sarebbe trasformato in mattoncini, ero così entusiasta. Ci è piaciuta molto l’idea che il suo fedele complice Mano avesse un ruolo da protagonista e che fosse il primo a costruire i set: c’è forse qualcuno che conosce meglio il suo universo inquietante, eccentrico e tutto nero? Ci siamo divertiti molto a realizzare questo video e speriamo che ispiri i fan vecchi e nuovi di tutto il mondo a costruire, giocare e far decollare la loro immaginazione“