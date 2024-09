Nella serata di ieri abbiamo assistito alla presentazione degli ultimi smartphone del colosso di Cupertino, i nuovi Apple iPhone 16 sono quindi ormai ufficiali e, a poche ora dall’evento appena citato, si iniziano ad approfondire alcune delle loro caratteristiche.

Tra le novità implementate da Apple sulla nuova famiglia di smartphone figura il nuovo pulsante Camera Control, come suggerisce il nome si tratta di un tasto che fornirà tutta una serie di funzioni e scorciatoie lato fotografico, ma non solo; scopriamo insieme qualcosa di più.

Com’è fatto e a cosa serve il nuovo pulsante Camera Control degli iPhone 16

Nell’immagine di copertina potete vedere come si presenta il nuovo pulsante Camera Control degli iPhone 16, è stato implementato su tutti i modelli della famiglia ed è posizionato in basso sul lato destro dello smartphone, sotto il pulsante di accensione. Il nuovo tasto, a differenza degli altri che già conosciamo, è leggermente incassato nella scocca del dispositivo (quindi non sporge) e vanta una serie di funzionalità aggiuntive capacitive e di rilevamento della pressione.

Dal punto di vista estetico si caratterizza per una superficie liscia in cristallo zaffiro, circondata da un anello in acciaio inossidabile, l’abbinamento a uno strato conduttivo e a un sensore capacitivo, consente al pulsante di riconoscere i gesti basati sul tocco. Apple ha implementato inoltre un sensore di forza ad alta precisione che consente di rilevare diversi livelli di pressione, il pulsante sfrutta un interruttore tattile per l’esperienza di clic, restituendo al contempo un feedback tattile tramite la comunicazione con il Taptic Engine dell’iPhone.

Dal nome Camera Control si intuisce subito l’ambito di azione del nuovo pulsante, esso è infatti principalmente dedicato a tutta una serie di nuove funzionalità relative alla cattura di foto e video, l’utente ha facoltà di utilizzarlo sia con lo smartphone in orizzontale che in verticale e il pulsante è in grado di riconoscere e rispondere a una moltitudine di diversi gesti e tipi di pressione:

Clic singolo: apre l’app Fotocamera o un’app di terze parti compatibile

Un clic all’interno dell’app Fotocamera: scatta una foto

Fai clic e tieni premuto: apre l’app Fotocamera e inizia a registrare il video

Singola pressione della luce: blocca la messa a fuoco e l’esposizione su un soggetto (disponibile più avanti nell’autunno del 2024)

Doppia pressione leggera: apre un menu di anteprima della fotocamera minimo, che consente agli utenti di selezionare diversi controlli come l’esposizione o la profondità di campo

Scorri lungo la superficie: regola diversi parametri come zoom, esposizione o profondità di campo

Ma non è tutto, Apple ha infatti dotato il nuovo pulsante Camera Control anche di una nuova funzionalità di Visual Intelligence, grazie alla quale gli utenti potranno cliccare e tenere premuto il pulsante mentre inquadrano con il proprio smartphone un oggetto o un luogo di interesse, sarà possibile per esempio ricevere informazioni sulle valutazioni o sugli orari di apertura di un ristorante semplicemente inquadrandolo, oppure aggiungere un evento al calendario da un volantino o identificare un cane in base alla razza. Grazie alla nuova funzionalità di Visual Intelligence gli utenti potranno inoltre cercare oggetti con Google o ChatGPT nello stesso modo.

Apple apre l’utilizzo del nuovo pulsante Camera Control anche alle app di terze parti, in base alle funzionalità che verranno implementate dai vari sviluppatori sarà possibile per esempio regolare il bilanciamento del bianco e impostare i punti di messa a fuoco. Il pulsante è inoltre completamente personalizzabile per quel che concerne diverse impostazioni come la sensibilità della pressione leggera e la velocità della doppia pressione.