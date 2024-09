EcoFlow è tra le aziende protagoniste di IFA 2024. Il brand, vero e proprio punto di riferimento del campo delle soluzioni per l’alimentazione portatile e dell’energia rinnovabile, ha svelato diverse novità che saranno esposte alla fiera dedicata al mondo della tecnologia.

Tra i nuovi prodotti annunciati da EcoFlow c’è il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow Delta Pro 3 che va ad affiancarsi a tre nuove power station portatili (la compatta River 3, il power bank Rapid e la power station con ricarica super veloce Delta 3). Si tratta, quindi, di un importante aggiornamento per la gamma EcoFlow che, in occasione di IFA, intende confermare il suo ruolo di primo piano sul mercato.

Le novità di EcoFlow a IFA 2024

Tra i nuovi prodotti che EcoFlow svela in occasione di IFA 2024 c’è Delta Pro 3, un sistema a batteria solare pensato per rendere la casa indipendente dal punto di vista energetico. Il sistema è costituito da pannelli solari, dalla power station Delta Pro 3 e dal microinverter EcoFlow PowerStream. Il sistema è pensato per un’installazione “fati da te” con la possibilità di connettere il microinverter e Delta Pro 3 ai pannelli solari, collegare il microinverter alla rete di casa e poi connetterlo a Delta Pro 3.

Il sistema supporta la tecnologia di Doppia ricarica che supporta l’ingresso solare dal microinverter e da Delta Pro 3 andando così a generare fino a 16 kWh di energia solare al giorno, un quantitativo sufficiente per soddisfare le esigenze di un nucleo familiare di medie dimensioni. Grazie alla tecnologia Dual Power, inoltre, è possibile sfruttare un’uscita massima di 4.800 W, per l’alimentazione degli elettrodomestici di casa e di tanti dispositivi ad alto consumo.

La capacità complessiva di EcoFlow Delta Pro è di 4 kWh ma c’è la possibilità di espandere il sistema fino a 12 kWh (in caso di utilizzo come unità indipendente). Tramite l’app EcoFlow è possibile monitorare il consumo energetico e il livello di energia custodita nella batteria. Il sistema è costituito con celle LFP di classe automobilista ed è anche il primo pacco batteria del settore che può sfruttare la certificazione IP65. Da segnalare anche un livello di rumorosità particolarmente contenuto (appena 30 dB).

EcoFlow ha svelato anche la nuova serie River 3, composta da quattro varianti (River 3, River 3 Plus, River 3 Max e River 3 Max Plus) e la possibilità di fornire fino a 858 Wh di energia. Secondo l’azienda, le dimensioni dei modelli della serie River sono particolarmente compatte (-33% rispetto alla media del settore), con un’uscita massima di 600 W. Tra le caratteristiche c’è la possibilità di sfruttare la tecnologia EcoFlow X-GaNPower oltre che materiali semiconduttori con nitruro di gallio (è la prima power station portatile a utilizzarli) per ottenere una maggiore efficienza.

Tra le novità svelate da EcoFlow c’è anche Rapid, la power bank magnetica che viene proposta in due varianti, una da 5.000 mAh e una da 10.000 mAh, entrambe dotate di ricarica wireless certificata Qi2 che consente la ricarica da 0% a 50% di un iPhone 15 in 44 minuti. Il sistema supporta anche la ricarica via cavo USB-C, con un’uscita massima di 65 W. Il power bank supporta diversi protocolli di ricarica ed è compatibile con numerosi dispositivi portatili (l’azienda cita, in particolare, Macbook, iPad, Kindle e generici modelli di smartband).

Da segnalare anche la nuova serie EcoFlow Delta 3 (che comprende i modelli Delta 3 e Delta 3 Plus). Si tratta della power station portatile con la ricarica più veloce al mondo. La batteria ha una capacita che può arrivare a 1.024 Wh e supporta cinque metodi di ricarica come CA, solare, generatore, ricarica da auto e multicarica (CA + solare) per un’uscita di 1.800 W. Il tutto viene proposto in un design particolarmente compatto.

Disponibilità e prezzi

EcoFlow ha fornito anche alcune informazioni relative alle tempistiche di lancio e ai prezzi dei suoi nuovi prodotti. In particolare, EcoFlow Delta Pro 3 sarà disponibile in UE a partire dal prossimo 6 settembre 2024, con un prezzo di lancio di 3.299 euro. Per quanto riguarda i modelli delle serie River 3, Rapid e Delta, invece, bisognerà attendere il quarto trimestre del 2024 per registrare il lancio ufficiale. I prezzi, in questo caso, saranno rivelati successivamente.