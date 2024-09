Nel corso delle ultime ore, in occasione di IFA 2024 la compagnia DJI ha presentato ufficialmente DJI Neo, il suo nuovo drone pensato appositamente per i content creator e la realizzazione dei vlog: scopriamo insieme le caratteristiche e le specifiche tecniche.

DJI Neo: dimensioni compatte e funzionalità AI

Una delle caratteristiche di DJI Neo più importanti è rappresentata senz’ombra di dubbio dall’assenza di radiocomando: il nuovo modello è infatti in grado di decollare e atterrare autonomamente sul palmo della mano, per effettuare voli indoor e outdoor. Il peso ridotto, pari a 135 grammi, consente di trasportarlo in viaggio senza particolari problemi, risultando tra l’altro il drone più leggero e compatto dell’azienda.

Un focus particolare della compagnia è stato rivolto al miglioramento delle fotocamere: in questo caso troviamo un sensore d’immagine da 12 megapixel. È possibile poi effettuare riprese in 4K UHD da 30 frame al secondo, che vengono migliorate a livello software grazie alla presenza di specifici algoritmi di stabilizzazione. La memoria interna da 22 GB permette di salvare fino a 40 minuti di video in formato 4K / 30 fps, o eventualmente a risoluzione 1080p a 60 frame al secondo.

L’intelligenza artificiale riveste un ruolo cruciale per questo nuovo DJI Neo: gli algoritmi AI consentono infatti di tenere continuamente traccia del soggetto, così da mantenerlo sempre all’interno dell’inquadratura. Il drone può essere dunque utilizzato per molteplici attività sportive tra cui trekking, skateboard, bicicletta e altro ancora.

La funzionalità QuickShots del drone consente di dare libero sfogo alla propria creatività, grazie alla presenza di sei distinte modalità di ripresa, che vi riportiamo di seguito:

Cerchio , che permette di ruotare attorno all’oggetto delle riprese

, che permette di ruotare attorno all’oggetto delle riprese Dronie , che farà spostare il drone all’indietro e verso l’alto

, che farà spostare il drone all’indietro e verso l’alto Ascesa , che permetterà di salire in quota con la fotocamera rivolta verso il basso

, che permetterà di salire in quota con la fotocamera rivolta verso il basso Spotlight , che farà ruotare il drone, così da mantenere costantemente l’oggetto al centro dell’inquadratura

, che farà ruotare il drone, così da mantenere costantemente l’oggetto al centro dell’inquadratura Spirale , con cui il drone ascende in spirali attorno al soggetto da inquadrare

, con cui il drone ascende in spirali attorno al soggetto da inquadrare Boomerang, che permette di eseguire un percorso ovale attorno al soggetto interessato

Nonostante sia stato progettato per essere controllato senza radiocomando, è comunque possibile associarlo all’app DJI Fly, scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store, così come i radiocomandi DJI RC-N2, DJI RC-N3, RC Motion e infine DJI Goggles.

La connessione Wi-Fi agli smartphone permette di avere il controllo del drone tramite l’utilizzo degli appositi joystick virtuali dell’app, coprendo un massimo di 50 metri di distanza. Nel caso in cui si adotti invece DJI RC-N3, il drone è in grado di coprire una distanza massima di trasmissione video pari a 10 chilometri. Il drone è in grado di fronteggiare condizioni avverse di vento fino a livello 4, mantenendo una buona stabilità.

Per coloro che fossero interessati, DJI Neo è disponibile a partire dalla giornata di oggi sullo store ufficiale DJI, e nei giorni immediatamente successivi presso i rivenditori autorizzati, nelle seguenti configurazioni:

DJI Neo , versione stand-alone a 199 euro

, versione stand-alone a DJI Neo Fly More Combo, comprensivo di RC-N3 e 3 batterie a 349 euro

Acquista DJI Neo su Amazon Italia a 199 euro

Acquista DJI Neo Fly More Combo su Amazon Italia a 349 euro