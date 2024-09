Nel corso delle ultime ore, la compagnia TCL ha finalmente tolto il velo dalla sua futura serie di televisori PF650, dotati del sistema operativo Fire TV che consente di accedere a tutte le funzionalità smart del caso: scopriamo insieme i nuovi modelli con le relative specifiche tecniche.

Nuova serie TCL PF650: Fire TV, HDR10 e tanto altro

Partiamo subito col dire che la nuova serie monta dei pannelli LED con risoluzione 4K, così da garantire immagini nitide e dettagliate per ogni tipologia di contenuto multimediale, dagli eventi sportivi fino ai film e serie TV. Le TV supportano i più recenti standard HDR10 e Dolby Vision, per assicurare un alto livello audiovisivo e restituire un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Una delle caratteristiche principali della nuova serie è sicuramente la piena integrazione con il sistema operativo Fire TV, che consente di avere un’esperienza di intrattenimento completamente personalizzata sull’utente: ogni singolo membro del nucleo familiare avrà così la possibilità di creare un profilo personale, selezionando i propri contenuti preferiti all’interno dei cataloghi delle varie piattaforme di streaming.

La nuova serie supporta inoltre i comandi vocali con Alexa, l’assistente di Amazon, che potrà dunque essere utile per avviare app, cambiare canale o aumentare il volume ricorrendo al semplice utilizzo della voce. Molto apprezzata anche la piena compatibilità con Miracast ed AirPlay 2, che consente di proiettare contenuti direttamente sulla TV provenienti da altre sorgenti come PC, smartphone e altro ancora.

La nuova serie PF650 sarà disponibile nei seguenti tagli:

Modello da 43 pollici di diagonale , al costo di 419 euro

, al costo di Modello da 50 pollici di diagonale , al costo di 549 euro

, al costo di Modello da 55 pollici di diagonale , al prezzo di 599 euro

, al prezzo di Modello da 779 di diagonale, al prezzo di 779 euro

I nuovi modelli sopracitati saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi, nonostante al momento non disponiamo di una data d’uscita ufficiale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa TCL, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.