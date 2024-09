Il periodo di Back to School segna l’arrivo di numerose offerte dedicate al mondo della tecnologia e, con l’inizio della settimana, tocca ad ASUS lanciare una nuova promo davvero molto interessante. Per gli utenti che effettueranno un acquisto presso un rivenditore aderente all’iniziativa, è possibile ottenere fino a 870 euro di rimborso sull’acquisto, sotto forma di cashback. La promozione è valida fino al 23 settembre prossimo ed ogni utente può richiedere il cashback su un solo prodotto compatibile per ogni gruppo di prodotti. Il rimborso è valido per gli acquisiti effettuati sugli store aderenti all’iniziativa. Tra questi c’è anche Amazon. Vediamo i dettagli completi.

Back to School con cashback: ecco la promo di ASUS

La promozione appena annunciata da ASUS consente agli utenti interessati di poter acquistare un prodotto della gamma del brand e ottenere un cashback, di importo variabile in base al prodotto scelto. Sfruttando la promo è possibile ottenere fino a 870 euro di rimborso sui prodotti ASUS. Tramite il sito ufficiale è possibile consultare l’elenco completo dei prodotti eleggibili per il cashback e il relativo rimborso ottenibile in caso di acquisto.

Ogni utente può richiedere il cashback per un solo prodotto compatibile per ogni gruppo di prodotti del seguente elenco:

schede madri

schede video

alimentatori

dissipatori CPU

monitor

tastiere

mouse

tappetini per mouse

cuffie

microfoni

sedie da gaming

gamepad

chassis

networking

Il cashback complessivo può arrivare fino a un massimo di 870 euro.

Da notare, inoltre, che il cashback è cumulabile con qualsiasi altra promo in corso sugli store aderenti all’iniziativa, garantendo, di fatto, un doppio sconto agli utenti che sceglieranno un prodotto ASUS nel corso delle prossime settimane. L’elenco dei rivenditori aderenti all’iniziativa comprende:

eshop ASUS : il cashback è cumulabile con le offerte del Back to School dell’eshop ASUS

: il cashback è cumulabile con le Amazon : il cashback è cumulabile con le offerte del Back to School sui prodotti ASUS

: il cashback è cumulabile con le ALEX.IT

Giaca

Help Computer

Infograf

Mediaware SNC

Mister Web

Tradeco

NEXT HARDWARE & SOFTWARE

DRAKO

Ollo Store

YEPPON

A completare l’elenco delle promo di ASUS c’è una nuova Early Bird sui prodotti premium presentati al Gamescom. Acquistando uno di questi prodotti:

Sarà possibile ottenere fino a 30 euro di cashback e uno di questi prodotti in omaggio:

I copritasti ROG Dye-Sub PBT

Il tappetino ROG Hone Ace XXL

Il tappetino ROG Sheat

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.