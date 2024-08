Nel corso delle ultime ore la compagnia Corsair ha finalmente presentato il nuovo monitor da gaming Xeneon 34WQHD240-C, combinando sapientemente un design bianco elegante e minimale a prestazioni elevate, pensate per i giocatori più esigenti: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Corsair Xeneon 34WQHD240-C: il monitor ideale per il gaming?

Una delle caratteristiche più significative e che salta subito all’occhio di questo nuovo monitor è il suo schermo QD-OLED da 34 pollici di diagonale e risoluzione 2K, una novità assoluta di quest’anno realizzata da Samsung per garantire il massimo del contrasto in ogni occasione. La frequenza d’aggiornamento da ben 240 Hz assicura il massimo della fluidità e dinamicità, soprattutto per le situazioni più concitate.

Ottimi in questo caso i tempi di risposta, pari ad appena 0,03 millisecondi: questo è un parametro molto importante soprattutto nel caso del multiplayer online di titoli di guida o sparatutto, dove avere una buona reattività è fondamentale per vincere.

Grazie al supporto di NVIDIA G-Sync potrete finalmente dire addio ai fastidiosi fenomeni di tearing e sfarfallii, che si verificavano spesso e volentieri nelle generazioni di monitor precedenti. Anche il fenomeno del burn-in sarà un lontano miraggio grazie all’adozione della funzionalità Orbit, che sposta l’intera immagine di un pixel, azzerando praticamente il rischio, assieme all’aggiornamento dell’immagine residua dopo 8 ore di utilizzo.

La presenza del sostegno ergonomico consente inoltre di regolare il monitor in altezza (per un massimo di 100 millimetri), inclinazione e curvatura, riuscendo così ad adattarsi perfettamente ad ogni possibile tipologia di postazione, ottimizzandone lo spazio a disposizione.

Il monitor presenta un sensore di prossimità On-Screen-Display, che consente di regolare immediatamente le funzionalità del monitor in maniera semplice e intuitiva. A questo si aggiunge poi il design I/O posteriore, che consente di mantenere un perfetto ordine nella gestione dei cavi.

Per coloro che fossero interessati, il monitor da gaming Corsair Xeneon 34WQHD240-C è disponibile sullo store ufficiale della compagnia, oltre che presso la rete di rivenditori autorizzati ad un prezzo di 1349,99 euro.

Acquista il monitor Xeneon 34WQHD240-C sullo store online ufficiale Corsair

Acquista il monitor monitor Xeneon 34WQHD240-C su Amazon Italia