Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale negli ultimi mesi hanno trovato grande spazio nel settore dell’elettronica di consumo e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Samsung, che nelle scorse ore ha annunciato che aggiornerà il suo assistente vocale Bixby con un sistema IA migliorato negli elettrodomestici.

A dire del colosso coreano, il suo assistente potrà contare su un notevole miglioramento della capacità di comprensione dei comandi complessi basati sul linguaggio naturale, in modo da consentire agli utenti di gestire più facilmente i vari dispositivi.

Samsung ci ha tenuto a precisare che oramai da tempo lavora ad una sorta di evoluzione dei suoi elettrodomestici al fine di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e le novità relative a Bixby rientrano proprio in questo impegno dell’azienda.

Le novità IA per gli elettrodomestici di Samsung

In particolare, la versione aggiornata di Bixby potrà contare su tre importanti nuove capacità, ossia una migliore comprensione dei comandi complessi (gli utenti potranno usare un linguaggio più naturale per impartire i vari comandi), il richiamo di conversazioni precedenti (l’assistente sarà in grado di ricordare i contesti delle conversazioni passate per offrire risposte più precise e immediate) e le risposte alle domande relative al prodotto (fornendo una sorta di servizio di assistenza in tempo reale).

Queste novità (le prime due sono supportate anche in lingua italiana) saranno implementate in cinque prodotti lanciati da Samsung nel 2024: Bespoke 4-Door Refrigerator with AI Family Hub, Bespoke AI Laundry Combo, Bespoke Slide-in Range, Bespoke Jet Bot Combo AI e Bespoke AI WindFree Gallery Freestanding Air Conditioner.

C’è anche un’altra novità IA per i frigoriferi Family Hub lanciati in Corea del Sud e Stati Uniti a partire dal 2022, ossia la possibilità di creare sfondi personalizzati sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale generativa.

Gli utenti potranno scegliere un tema da sette categorie e selezionare uno tra sei stili artistici e l’IA genererà uno sfondo.

Queste novità saranno mostrate da Samsung durante IFA 2024, evento in programma a Berlino dal 6 al 10 settembre.