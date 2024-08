iPhone 15 si conferma, sempre di più, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere troppo, rappresentando oggi un’alternativa molto interessante ai ben più costosi modelli Pro. In questo momento, infatti, è possibile un risparmio enorme sull’acquisto dello smartphone di Apple sfruttando la promo in corso su AliExpress e un paio di coupon che consentono di abbattere il prezzo del dispositivo. Vediamo i dettagli dell’offerta.

iPhone 15 è in offerta a un ottimo prezzo

Con l’offerta in corso su AliExpress è possibile acquistare iPhone 15 da 128 GB al prezzo scontato di 619 euro. Si tratta di un vero e proprio minimo storico, con sconto enorme rispetto (-360 euro) rispetto al prezzo di lancio. Il prezzo in questione è ottenibile utilizzando i codici sconto AEBT10 e BSIT80. Lo smartphone sarà spedito dal magazzino spagnolo di AliExpress e, quindi, non sono previsti costi aggiuntivi (anche la consegna è gratuita). La promozione è disponibile sia per due colorazioni, Nero e Azzurro. Il prezzo non cambia.

Per sfruttare l’offerta è possibile premere sul link qui di sotto:

>> Acquista iPhone 15 in offerta <<

iPhone 15, ricordiamo, ha un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La scheda tecnica include anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, la Dynamic Island sul display, il sistema operativo iOS e la certificazione IP68. Il modello in offerta ha 128 GB di storage.

Ricordiamo, inoltre, che, in questo momento, su AliExpress sono in corso le offerte Ritorno a Scuola, con sconti fino al 70% su tantissimi prodotti e vari coupon da sfruttare per ottenere sconti extra, in base alla spesa complessiva sostenuta. Per tutti i dettagli su questa seconda promo potente visitare la pagina ufficiale della promo Ritorno a Scuola su AliExpress. Le offerte termineranno il 25 agosto.

