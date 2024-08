Archiviata la settimana di Ferragosto, c’è chi rientra al lavoro e chi comincia a pensare all’inizio del nuovo anno scolastico/universitario. In un periodo come questo, molte catene di elettronica di consumo ed e-commerce propongono difatti vari volantini ricchi di offerte. Ne rappresentano degli esempi le nuove campagne promozionali Back to School di MediaWorld e Unieuro, che qualche ora fa hanno messo online un bel po’ di offerte interessanti di cui vi parliamo in questo articolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona il Back to School di MediaWorld e le offerte migliori

Il Back to School di MediaWorld è in vigore da oggi, 19 agosto, fino al primo settembre 2024 e funziona così. Oltre agli sconti, per chi acquista uno dei dispositivi coinvolti nella promozione sono previste delle Gift Cart dal valore variabile in base alla spesa effettuata:

Gift Card da 75 euro con una spesa di almeno 499 euro;

con una spesa di almeno 499 euro; Gift Card da 150 euro con una spesa di almeno 800 euro;

con una spesa di almeno 800 euro; Gift Card da 250 euro con una spesa di almeno 1.200 euro.

Per ottenere queste carte regalo è possibile acquistare sia in negozio che online. In quest’ultimo caso le Gift Card verranno inviate via e-mail a partire dal quindicesimo giorno successivo alla consegna del prodotto compatibile con la promozione Back to School di MediaWorld.

A seguire alcuni computer compatibili da tenere in considerazione e che è possibile acquistare sul sito di MediaWorld per ottenere i buoni sconto citati.

Maggiori informazioni le trovate nel link qui sotto, in cui ci sono anche tutti i prodotti compatibili con il Back to School di MediaWorld, che ricordiamo sarà in vigore fino al primo settembre 2024.

Informazioni e prodotti scontati compatibili con il Back to School di MediaWorld

Tanti computer in sconto per il Back to School di Unieuro

Passiamo al Back to School di Unieuro. Si tratta di una promozione in vigore da poche ore come quella di MediaWorld, ma valida per più tempo: fino al 19 settembre 2024. Dedicata ai PC fissi e portatili di qualsiasi brand e dal costo minimo di 399 euro, permette di ottenere un rimborso fino a 500 euro consegnando il proprio computer usato e acquistandone uno nuovo, sia online che nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

In breve, per approfittare della promozione Back to School di Unieuro serve:

acquistare un nuovo PC fisso o portatile compatibile per ottenere: 200 euro di rimborso per computer con prezzo di acquisto compreso fra 399 e 599,99 euro; 300 euro di rimborso per computer con prezzo di acquisto uguale o superiore a 600 euro; 500 euro di rimborso per computer con prezzo di acquisto minimo di 999 euro.

richiedere il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto da questa pagina web di Unieuro;

scegliere una data per il ritiro del dispositivo usato (deve essere un Notebook o un PC desktop di qualsiasi marca e modello purché funzionante, integro, non più vecchio di 5 anni dalla data di produzione, completo di batteria e carica batteria e con sistema operativo Windows, macOS o ChromeOS);

entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione dell’esito positivo del controllo di qualità del dispositivo usato verrà effettuato il pagamento con bonifico bancario.

Maggiori informazioni su questa promozione Back to School sono reperibili sulla pagina web del sito di Unieuro, mentre qui sotto trovate una lista di computer compatibili e scontati di cui tener conto.

Nel link qui sotto trovate tutti gli altri prodotti compatibili con il Back to School di Unieuro, che sarà in vigore fino al 19 settembre 2024.

Tutti i computer scontati compatibili con il Back to School di Unieuro

