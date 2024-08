Se siete in procinto di cambiare il vostro iPhone e puntate ad uno degli ultimi modelli arrivati in commercio, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono in offerta con un nuovo minimo storico su Amazon. Il colosso dell’e-commerce offriva già in sconti questi modelli ma oggi scendono ancor più di prezzo, vediamo i dettagli.

Nuovo minimo storico per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Ancora diverse settimane ci separano dalla presentazione ufficiale della nuova famiglia di iPhone 16, ma se volete cambiare il vostro vecchio smartphone potreste puntare sugli attualissimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

In queste ore Amazon ha avviato una campagna di sconti per tutti i tagli di memoria ma, nello specifico, la versione da 256 GB di iPhone 15 Pro e la versione da 512 GB di iPhone 15 Pro Max hanno di fatto raggiunto il prezzo più basso di sempre.

Si tratta di un nuovo minimo storico che non sappiamo quanto durerà, sia per la quantità di scorte disponibili sia per le politiche tipiche di Amazon. Se siete interessati all’acquisto di iPhone 15 Pro 256GB potete procedere direttamente attraverso il link sottostante, acquistandolo a 1049€ invece di 1369€ di listino:

Acquista Apple iPhone 15 Pro 256GB a 1049€ invece di 1369€

Altrimenti come dicevamo, offerta interessante in maniera similare iPhone 15 Pro Max da 512 GB viene ora venduto al prezzo di 1399€ anziché 1599€ (e 1739€ di listino):

Acquista Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB a 1399€ invece di 1739€

Di seguito la scheda tecnica completa di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max:

Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 1 Hz a 120 Hz 6,1″ con risoluzione 1179 x 2556 pixel per 15 Pro, 6,7″ per 15 Pro max Luminosità massima (HDR): 1600 nit Luminosità di picco: 2000 nit HDR10+ e Dolby Vision Supporto all’ Always-On Display Protezione in Ceramic Shield Glass

da a SoC: Apple A17 Pro (3 nm) con CPU hexa-core e GPU a sei core

(3 nm) con CPU hexa-core e GPU a sei core Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB , 1 TB

, o , Fotocamera posteriore: tripla con sensore ToF 3D LiDAR e flash LED dual-tone Sensore principale da 48 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° Sensore tele da 12 MP (f/2.8) con PDAF e OIS, zoom ottico 3x su 15 Pro, da 5x su 1 5 Pro Max

con sensore e flash LED dual-tone Fotocamera anteriore: singola con scanner 3D Sensore grandangolare da 12 MP (f/1.9) con PDAF e OIS

con scanner 3D Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB Type-C 3 (fino a 10 Gbps con uscita video), UWB (2nd gen)

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE), (dual-band, L1+L5), , (fino a 10 Gbps con uscita video), (2nd gen) Emergenze: SOS emergenze via satellite

Sensori: accelerometro , barometro , bussola , giroscopio , luce ambientale , prossimità

, , , , , Metodi di sblocco: Face ID

Batteria: Li-Ion da 3300 mAh (iPhone 15 Pro) o da 4422 mAh (iPhone 15 Pro Max) Supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W (PD3.0) Supporto alla ricarica wireless a 15 W (MagSafe) Supporto alla ricarica wireless a 7,5 W (Qi)

da (iPhone 15 Pro) o da (iPhone 15 Pro Max)

