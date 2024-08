Il settore delle auto elettriche è uno dei più movimentati del momento e tra i modelli in arrivo vi è anche l’attesa Volkswagen Golf EV, auto che potrebbe essere lanciata in anticipo rispetto a quelli che erano i programmi iniziali del produttore.

Pare, infatti, che Volkswagen abbia deciso di abbreviare i tempi e con l’aiuto di Rivian potrebbe centrare il nuovo obiettivo.

Volkswagen Golf EV potrebbe arrivare nel 2029

Ricordiamo che Volkswagen di recente ha deciso di rinviare il lancio di Trinity EV, l’auto elettrica con cui l’azienda dovrebbe competere direttamente con Tesla.

Il popolare produttore automobilistico ha già accantonato i piani relativi ad un investimento da 2,2 miliardi di dollari per la realizzazione di un impianto che potesse garantire il lancio di Trinity EV e, stando ad un nuovo report, adesso i progetti dell’azienda sarebbero di arrivare a lanciare l’atteso veicolo entro il 2032, ossia ben sei anni dopo quelli che erano i programmi iniziali (2026).

La Volkswagen Trinity EV è anche molto attesa in quanto dovrebbe essere il primo veicolo elettrico dell’azienda basata sulla sua Scalable Systems Platform (SSP).

Pare che alla base della decisione di rinviare il lancio di Trinity EV vi siano il rallentamento delle vendite dei veicoli elettrici e il nuovo piano del CEO Oliver Blume per tagliare i costi.

E così la prima auto elettrica di Volkswagen ad arrivare sul mercato con la piattaforma SSP potrebbe essere Golf EV.

Ciò potrebbe avvenire grazie alla partnership stretta con Rivian e l’obiettivo sarebbe di lanciare l’auto entro il 2029 (sebbene vi siano possibilità che si riesca anche ad anticipare).

Al momento non vi sono informazioni sulle sue caratteristiche ma nei mesi scorsi Kai Grunitz, direttore tecnico della Volkswagen, ha anticipato che dovrà avere l’aspetto di una Golf, dovrà essere conveniente come l’auto che tutti conosciamo e dovrà anche vantare le sue capacità. E in più ci sarà pure una versione GTI.