Proton VPN è una delle VPN più note e utilizzate, anche grazie alla versione gratuita accessibile a tutti. Ad arricchire le funzionalità a disposizione degli utenti arriva oggi la nuova estensione per browser di Proton VPN disponibile gratuitamente e non più solo per gli utenti che hanno attivato un piano in abbonamento.

L’estensione consente di proteggere la propria privacy durante la navigazione con i browser web delle famiglie Chromium e Firefox. Il servizio permette di sfruttare la crittografia dei dati legati alla navigazione web, aggirando eventuali censure e garantendo il libero accesso alle informazioni oltre alla protezione della privacy.

La funzione era stata richiesta dalla community già da tempo e ora arriva ad arricchire il servizio offerto da Proton VPN ai suoi utenti, soprattutto in quei Paesi in cui non è possibile scaricare e installare app VPN per via del blocco degli app store e. Vediamo come funziona il servizio appena lanciato da Proton VPN.

Come usare l’estensione gratuita di Proton VPN

Proton VPN mette a disposizione dei suoi utenti la nuova estensione gratuita per browser Chromium (quindi anche Google Chrome e Microsoft Edge) e per Firefox. Tale estensione (precedentemente disponibile per i soli abbonati) va ad affiancare le app native che Proto VPN propone per gli utenti su Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, Android TV, iOS e iPadOS. Per usare l’estensione è sufficiente seguire la procedura di installazione. Per i link utili per scaricare l’estensione è possibile consultare il sito ufficiale di Proton VPN, andando poi nella sezione Download.

Con l’estensione gratuita per il browser, gli utenti Proton VPN possono connettersi ai server VPN e navigare in sicurezza utilizzando il proprio browser web, mentre le altre applicazioni continueranno a funzionare utilizzando l’indirizzo IP locale e non quello del server VPN a cui ci si collegherà tramite il browser web. Per gli utenti con un piano a pagamento, inoltre, è possibile gestire fino a dieci connessioni VPN simultanee mentre con il piano gratuito c’è la possibilità di gestire un’unica connessione.

Il funzionamento è molto semplice: una volta installata l’estensione, sarà sufficiente accedervi con il proprio account Proton VPN e poi premere sul tasto Quick Connect, andando a scegliere il Paese e/o il server per realizzare la connessione VPN. In questo momento, ProtonVPN sta offrendo server gratuiti in 21 Paesi in cui si tengono elezioni e anche in 12 Paesi che occupano le posizioni finali del Freedom House Index e del Democracy Index.

David Peterson, General Manager di Proton VPN, ha affermato: “L’estensione per browser di Proton VPN renderà più facile che mai per chiunque godere di un Internet sicuro e privato e bypassare la censura ovunque si trovi, gratuitamente. Siamo orgogliosi di rendere la nostra estensione per browser gratuita per tutti e questo è un ulteriore esempio dell’impegno di Proton nell’offrire alle persone in tutto il mondo ulteriori strumenti per proteggere la propria privacy.”

Per usare la versione completa di Proton VPN è possibile, invece, attivare un abbonamento (come detto, c’è anche il piano Proton Free gratuito). Le opzioni sono diverse e si parte da 4,49 euro al mese scegliendo il piano biennale. Per accedere a tutti i servizi dell’azienda e non solo alla VPN (ci sono anche Proton Mail, Pront Calendar, Proton Drive e altri ancora) è possibile puntare sui piani Proton Unlimited, disponibili da 7,99 euro al mese. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale di Proton VPN da cui è possibile anche scaricare le estensioni gratuite del servizio.