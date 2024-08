È il momento giusto per acquistare un nuovo monitor da gaming in grado di abbinare un pannello di qualità, con risoluzione elevata e un refresh rate ben superiore rispetto a quanto garantito dai monitor “tradizionali”, in modo da poter sfruttare al meglio il proprio PC da gaming. In questo momento, la gamma di monitor da gaming Titan Army è in offerta e le occasioni per un vero affare sono diverse.

Tra gli sconti disponibili troviamo monitor compatti, ma con refresh rate elevatissimo (fino a 240 Hz), ed anche monitor di grandi dimensioni, fino a 49 pollici (in 32:9). Le opzioni per acquistare un nuovo monitor da gaming da abbinare al proprio PC, con scheda video NVIDIA o AMD, sono davvero tante e in grado di soddisfare tutte le esigenze. Vediamo quali sono i modelli proposti in promo e come scegliere il nuovo monitor da gaming su cui puntare.

Monitor da gaming Titan Army in offerta: ecco la promo

Tra le opzioni da considerare troviamo il Titan Army P2510S. Si tratta di un monitor da gaming con diagonale di 24,5 pollici e pannello Fast IPS caratterizzato da risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel e refresh rate massimo di 240 Hz, con tecnologia Adaptive-Sync, compatibile con schede NVIDIA e AMD, e un tempo di risposta di 1 ms.

Il pannello è HDR10 e supporta anche il montaggio in abbinamento ad accessori VESA 100 x 100. Il monitor in questione ha le dimensioni e le specifiche giuste per l’esport, permettendo ai videogiocatori di poter sfruttare un pannello di qualità e con dimensioni compatte, in modo da poter avere un controllo completo su tutto lo scenario. C’è anche la modalità GamePlus Mode per ottimizzare il funzionamento del monitor durante il gioco.

In questo momento, il monitor Titan Army P2510S è disponibile al prezzo scontato di 239,99 euro, utilizzando il codice TUOTITAN, tramite Geekbuying. In alterativa, è possibile acquistare il monitor su Amazon, con il codice FG6HA6FL da aggiungere al momento del pagamento e spuntando il coupon in pagina. Con questa doppia promo, il monitor costa 250,99 euro.

La gamma di monitor Titan Army comprende anche modelli più grandi, come il Titan Army P32A2S2, che può rappresentare la soluzione giusta per tutti gli appassionati alla ricerca di un monitor di grandi dimensioni, in grado di offrire le specifiche giuste per il gaming.

P32A2S2 è dotato di un pannello Fast IPS da 32 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel, refresh rate fino a 240 Hz e certificazione HDR400. Il tempo di risposta è di 1 ms. Anche in questo caso, ritroviamo tutte le funzionalità dedicate al gaming della gamma Titan Army, a partire dalla GamePlus Mode.

Questo monitor di Titan Army è ora disponibile al prezzo scontato di 349,99 euro, con il codice sconto TUOTARMY, tramite Geekbuying. In alternativa, è possibile completare l’acquisto su Amazon. Spuntando il coupon in pagina e inserendo il codice sconto KSYBJT2Q al momento del pagamento, è possibile acquistare il modello con un prezzo di 367,99 euro.

Su Amazon c’è anche il C32c1S che viene proposto a 329,99 euro, combinando il coupon in pagina e il codice sconto SDXYQLGR. Si tratta di un monitor da 32 pollici con pannello curvo, risoluzione QHD e refresh rate fino a 240 Hz.

Gli altri monitor Titan Army in offerta

La gamma di monitor Titan Army è particolarmente ricca e le offerte da tenere in considerazione sono diverse. Oltre ai tre modelli citati in precedenza (un 24 pollici ideale per l’esport e un 32 pollici pensato per il gaming con refresh elevato e disponibile anche con pannello curvo) bisogna considerare anche molte altre opzioni, disponibili oggi in sconto sia su Geekbuying che su Amazon.

Si parte dall’entry level P2510H, con diagonale di 24,5 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz, che viene proposto ad appena 139,99 euro. C’è anche il P27GR, con pannello Fast IPS da 27 pollici, risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel e refresh rate di 180 Hz. Il costo è di 169,99 euro. Le opzioni sono diverse, con la possibilità anche di puntare sul 49 pollici (in 32:9) C49SHC, proposto ora a 599,99 euro.

Tutti i modelli disponibili su Geekbuying sono elencati nella pagina linkata qui di sotto.

Da segnalare anche che i monitor citati sono disponibili anche su Amazon:

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.

Credits copertina: Titan Army

Informazione Pubblicitaria