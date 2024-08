Durante il weekend alla conferenza annuale di hacking Def Con di Las Vegas, la società di sicurezza informatica CrowdStrike ha ricevuto il premio “Most Epic Fail” per aver causato il caos informatico nel mondo lo scorso 19 luglio.

I Pwnie Awards, assegnati in una cerimonia annuale al Def Con, celebrano i successi, ad esempio per i ricercatori che hanno scoperto vulnerabilità critiche, e i fallimenti delle società di sicurezza, come accaduto per CrowdStrike.

CrowdStrike ha accettato il premio “Most Epic Fail”

Il presidente di CrowdStrike, Michael Sentonas, ha ricevuto personalmente il “tapiro” e ha affermato che lo metterà in bacheca.

Mentre accettava il “premio”, Sentonas ha dichiarato che è importantissimo assumersi la responsabilità quando si commettono errori come in questo caso e durante il suo discorso ha affermato che questo non è sicuramente il premio di cui andare orgogliosi, ma ha aggiunto che lo porterà alla sede centrale di CrowdStrike, dove sarà esposto in modo che anche ogni futuro dipendente lo potrà vedere.

Il premio “Most Epic Fail” dell’anno scorso è andato alla US Transportation Security Administration dopo che un hacker ha scoperto la lista “no-fly” dell’agenzia su un server non protetto connesso a Internet e qualcosa di simile è successo anche nel 2021, ma quest’anno il passo falso di CrowdStrike ha creato dei grossi casini.