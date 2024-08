Forte del successo ottenuto con il modello originale, Fiido ha lanciato Fiido M1 Pro 2024 sui mercati europei, un aggiornamento che ripropone un prezzo particolarmente competitivo che lo rende tra i migliori attualmente sul mercato.

Pur avendo un design pieghevole, tipicamente associato alle bici da città, la nuova bici elettrica è in grado di muoversi agevolmente anche sui terreni accidentati, grazie agli pneumatici di tipo fat che assorbono le asperità del terreno e al sistema di sospensioni. A questo si uniscono un’elevata potenza e una grande autonomia, che rendono Fiido M1 Pro 2024 una bici particolarmente interessante per chi fa il pendolare in città ma vuole poter usare la stessa bici anche nel tempo libero, per le proprie avventure all’aria aperta.

Prestazioni e comfort

La nuova e-bike è dotata di un motore da 500 watt che, in abbinamento alle ruote da 20 x 4 pollici, permette di raggiungere una velocità massima di 40 Km/h. Il cambio Shimano a 7 velocità permette di avere sempre il giusto rapporto e il doppio ammortizzatore, anteriore a olio e posteriore a molla, consente di assorbire le asperità del terreno garantendo un ottimo comfort.

Il reggisella regolabile e la sella Velo offrono inoltre una seduta più comoda e una minor pressione su glutei e cosce. Tre le modalità di assistenza alla pedalata, ECO, Normale e Sport, che permettono di raggiungere i 60 Km di autonomia mantenendo una velocità media di 25 Km/h.

La batteria può essere rimossa, per semplificare le operazioni di ricarica e il design pieghevole permette di trasportare con grande facilità la bici nel bagagliaio dell’auto o sui mezzi pubblici. Il portapacchi posteriore permette di trasportare la spesa o l’attrezzatura per un weekend fuori porta.

Tutte le novità

Sono numerose le novità rispetto al modello precedente, dedicate in particolar modo a comfort, praticità e sicurezza. L’attacco del manubrio permette ora di adattarlo all’altezza di qualsiasi utente così come alle varie preferenze di guida. E la nuova sella Velo offre una migliore imbottitura, più ergonomica e in grado di migliorare il comfort di viaggio e alleviare la pressione sui punti di contatto.

Rinnovato anche il display, che supporta la connettività con gli smartwatch , per monitorare ancora più semplicemente i dati della pedalata, senza troppe distrazioni. Migliora anche la luce posteriore, che si accende frenando, con una migliore visibilità anche di notte, a tutto vantaggio della sicurezza dell’utente.

E il nuovo portapacchi apre a numerosi scenari di utilizzo più difficili con il modello precedente, sia in città che in campagna.

La scheda tecnica completa

Ecco nel dettaglio la scheda tecnica completa di Fiido M1 Pro 2024:

dimensioni 1750 x 580 x 1060 aperta, 1010 x 510 x 770 piegata

pneumatici CST 20 x 4 pollici

peso complessivo 26,8 Kg

portata massima 120 Kg

telaio in lega di alluminio

ammortizzatore anteriore a olio, posteriore a molla

cambio Shimano a 7 velocità

freni a disco idraulici da 180 mm

motore da 500 watt

3 livelli di assistenza

batteria da 614 Wh

autonomia massima di 130 Km

corona anteriore 52T, pacco pignoni 14-28T

Potete acquistare Fiido M1 Pro 2024 sullo store ufficiale a 899 euro, con spedizione gratuita dall’Europa

