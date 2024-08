Prima di oggi creare immagini con ChatGPT era un’esclusiva degli utenti abbonati al piano “Plus”, ma ora anche gli utenti gratuiti possono chiedere al chatbot di OpenAI di creare immagini.

La società specializzata nel campo dell’intelligenza artificiale generativa ha annunciato che questa novità è in fase di distribuzione per tutti gli utenti, tuttavia per chi non paga c’è una limitazione non trascurabile.

OpenAI ha stabilito che gli utenti gratuiti possono generare al massimo due immagini al giorno, dopodiché verranno invitati a passare a ChatGPT Plus o ad attendere fino al giorno successivo.

DALL·E è disponibile per gli utenti di ChatGPT Free

Con questa strategia la società esprime la volontà di rendere gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale accessibili al pubblico più vasto possibile. Per iniziare basta chiedere a ChatGPT ciò che si desidera vedere tramite una breve frase o un paragrafo più dettagliato e l’intelligenza artificiale farà tutto il lavoro.

Ricordiamo che per la creazione delle immagini ChatGPT utilizza il modello DALL-E 3, sviluppato dalla stessa OpenAI, il quale è disponibile anche tramite Microsoft Designer con limitazioni meno stringenti per gli utenti gratuiti.

La possibilità di creare due immagini al giorno per gli utenti ChatGPT Free è attualmente in fase di lancio, quindi potrebbe non essere già disponibile per tutti.