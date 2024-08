È finalmente acquistabile – ma solo in Cina, almeno per il momento – la nuova auto elettrica nata dalla collaborazione tra Huawei e BAIC: disponibile a un prezzo di circa 400.000 yuan (poco meno di 51.000 euro al cambio attuale), si chiama Stelato S9 ed è la seconda auto del gigante della telefonia mobile dopo la Aito M9.

Stando a quanto rivelato dalla stessa società produttrice, l’obiettivo dichiarato è quello di vendere almeno 120.000 unità ogni anno dal 2025: una finalità evidentemente molto ambiziosa, considerato che la concorrenza non manca (dalla Mercedes Classe S alla BMW Serie 7), ma il duo dietro questa nuova creazione tecnologica sembra essere particolarmente convinto dei punti di forza del veicolo, spinto commercialmente dalla rete di vendita Huawei e HIMA.

Tutte le caratteristiche della Stelato S9

A proposito di punti di forza, l’auto elettrica Stelato S9 è realizzata sull’architettura modulare BAIC BE22. Lunga 5,160 metri, larga 1,987 metri e alta 1,486 metri, ha un passo di 3,050 metri e uno stile che sembra rispecchiare il design delle altre auto Huawei. Priva di specchietti retrovisori, dispone di un sistema di telecamere orientato al conducente, in grado di assicurare un’ottima visione dell’ambiente circostante.

Ampio è evidentemente il ricorso alla tecnologia più innovativa. La console centrale dispone di uno grande display flottante, un quadro strumenti LCD e un touchscreen aggiuntivo per il passeggero anteriore. Gli schermi sono presenti anche in seconda fila, dove i sedili a gravità zero sembrano poter dare il giusto comfort ai passeggeri.

Tre sono invece le propulsioni previste:

RWD, 227 kW (304 CV), batteria LFP da 79,9 kWh, autonomia 665 km (CLTC)

RWD, 227 kW (304 CV), batteria ternaria NMC da 97,6 kWh, autonomia 721 km (CLTC)

4WD, 385 kW (516 CV), batteria ternaria NMC da 97,6 kWh, autonomia 672 km (CLTC)

Le versioni con le batterie da 97,6 kWh permettono di percorrere fino a 816 km di distanza con una singola carica. La ricarica rapida consente inoltre di rigenerare dal 30% all’80% della batteria in 15 minuti.