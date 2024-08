Midjourney ha annunciato il nuovo modello di generazione di immagini che migliora ulteriormente la qualità e la coerenza generale dei risultati.

La nuova versione 6.1 del noto modello di intelligenza artificiale che genera immagini da testo ora produce immagini più coerenti per elementi come braccia, gambe, mani, corpi, piante, animali, con artefatti ridotti e texture migliorate, anche per i dettagli più piccoli come volti e mani non in primo piano.

Midjourney 6.1 include nuovi upscaler 2x con qualità decisamente migliorata ed è circa il 25% più veloce nella generazione di immagini standard.

Midjourney 6.1 è in grado di generare immagini ancora più coerenti e dettagliate

La società menziona anche un miglioramento della precisione del testo nelle immagini, inoltre debutta una nuova opzione di qualità che può impiegare il 25% di tempo in più per aggiungere più texture al costo di una ridotta coerenza dell’immagine.

L’azienda fa sapere che probabilmente pubblicherà una versione 6.2 di Midjourney già nel corso del prossimo mese con ulteriori miglioramenti basati sui dati raccolti dagli utenti che utilizzano la versione 6.1.

Da oggi il modello 6.1 di Midjourney è quello predefinito per tutti gli utenti, tuttavia è ancora possibile tornare alla versione precedente. Maggiori informazioni su Midjourney 6.1 sono disponibili qui.