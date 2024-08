Uno dei principali limiti delle auto elettriche è rappresentato senza dubbio dalle loro batterie e, così come avviene anche nel settore degli smartphone, i vari produttori provano ad affrontare il problema lavorando su tecnologie che possano aumentare la velocità di ricarica.

Un esempio di tale tipo di approccio è quello che arriva da Xpeng, che nelle scorse ore ha annunciato l’ultima evoluzione del suo sistema di ricarica veloce: le sue nuove colonnine, che saranno inaugurate in Cina nel corso di questo trimestre, hanno una potenza massima superiore agli 800 kW.

In Cina le auto elettriche si ricaricano ancora più velocemente con Xpeng

Queste nuove colonnine di ricarica di Xpeng, chiamate S5, possono contare su un sistema di raffreddamento a liquido, come quelle di precedente generazione e tra i requisiti tecnici vi sono una tensione di uscita di 1.000 Volt e un flusso di 800 Ampere.

Se la rete S4, lanciata in Cina nel 2022, è in grado di garantire una potenza massima di 480 kW e la capacità di fornire abbastanza energia per oltre 200 km in 5 minuti, la rete S5 alza l’asticella in modo deciso: la ricarica dovrebbe garantire 1 km di autonomia al secondo, arrivando così a 200 Km in poco più di 3 minuti.

Al momento Xpeng in Cina può vantare una rete con oltre 1.300 punti di ricarica (di cui 1.000 ad alta potenza) e con l’introduzione delle colonnine S5 l’azienda mira a raggiungere quota 3.000 punti di ricarica entro la fine del 2024, per poi arrivare a 10.000 entro la fine del 2026.

Diversi dei principali produttori di auto di recente hanno iniziato a lavorare alla creazione di proprie reti per la ricarica, così da offrire agli utenti delle soluzioni di alta qualità e un’esperienza che possa rendere il più piacevole possibile l’attività di ricarica delle auto elettriche.

Resta da capire se sia davvero questa la strada da seguire per fare crescere il settore delle auto elettriche.