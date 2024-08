Dopo Huawei e Xiaomi, un altro produttore cinese di smartphone – Meizu – sta progettando di entrare nel settore delle auto elettriche. Di proprietà del gruppo Geely, il brand vuole lanciare la propria prima auto green già entro la fine dell’anno, basandosi sulla piattaforma dello stesso agglomerato a cui appartiene, Geely SEA.

L’annuncio da parte di Meizu è arrivato direttamente alla fiera ChinaJoy 2024 per voce del suo COO, Liao Qinghong, che ha confermato il varo del proprio primo EV nei prossimi mesi. La notizia non è stata però una completa sorpresa per almeno due motivi:

altri produttori cinesi di smartphone sembrano aver compreso le potenzialità del settore e, dunque, non si tratta di una strada poco esplorata;

contrariamente ad altri operatori, Meizu non ha bisogno di stipulare partnership esterne per dotarsi della tecnologia necessaria ai propri progetti. È infatti già parte del gruppo Geely e può dunque fare affidamento sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, utilizzando gli stessi impianti di produzione per costruire l’auto.

Cosa sappiamo della prima auto elettrica di Meizu

Ciò premesso, Meizu ha dichiarato che la propria prima auto elettrica si chiamerà DreamCar MX e che sarà presentata ufficialmente entro la fine dell’anno. La produzione è a cura di Geely. Il design, ancora ignoto, dovrebbe già essere stato finalizzato.

Per quanto concerne il software, l’occasione sarà probabilmente utile per presentare Meizu FlyMe, un collegamento smart tra il sistema operativo del veicolo e quello dello smartphone.