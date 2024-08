Bending Spoons ha annunciato di aver comprato WeTransfer, la piattaforma di condivisione di file digitali, fondata in Olanda. Soddisfazione è stata espressa da tutte le parti impegnate nella trattativa, con il CEO di WeTransfer, Alexandar Vassilev, che ha ricordato come nell’ultimo decennio la propria società sia passata da uno strumento di condivisione di file “meravigliosamente semplice” a una piattaforma altamente redditizia e di grande impatto, affidata a milioni di professionisti e creatori. La piattaforma serve oggi 600.000 abbonati e 80 milioni di utenti attivi mensili.

Non potevamo poi mancare le dichiarazioni di Bending Spoons, tra cui quella del co-fondatore e CEO Luca Ferrari, che ha ricordato come WeTransfer sia un nome rispettato nell’ecosistema della tecnologia e di essere entusiasta di diventare il nuovo proprietario del brand, cosa che crea un forte senso di responsabilità per aiutare il relativo business a svilupparsi con successo nei prossimi anni.

Per celebrare l’acquisizione e confermare il proprio impegno nei confronti della comunità creativa, Bending Spoons si impegna a donare almeno 3 milioni di dollari alla Supporting Act Foundation nei prossimi due anni, un ente che ha come obiettivo quello di sostenere gli artisti emergenti e i gruppi guidati da artisti provenienti da comunità sottorappresentate.

Bending Spoons si impegna inoltre a continuare a riservare il 30% dello spazio pubblicitario di WeTransfer alle campagne di give-back e ai contenuti editoriali. WePresent continuerà inoltre a diffondere il lavoro di creatori meritevoli, compresi gli artisti emergenti.

Per quanto riguarda gli altri partner coinvolti nell’operazione, Bending Spoons è stata assistita da A&O Shearman come consulente legale per le operazioni M&A, da Latham and Watkins come consulente legale per i finanziamenti e da EY Advisory SpA, che ha fornito servizi di due diligence e strutturazione finanziaria e fiscale.

Banco BPM, BNP Paribas/BNL e Intesa Sanpaolo hanno invece svolto il ruolo di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Underwriter e Lender. Banco BPM, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo hanno agito anche in qualità di consulenti finanziari, e quest’ultima è altresì intervenuta come Facility Agent e Security Agent. Milbank e Legance hanno assistito il pool di banche coinvolte nel finanziamento dell’operazione.