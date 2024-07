L’anno scorso Spotify ha avviato un test che consentiva di vedere i testi della canzoni solo agli utenti paganti. A maggio il colosso dello streaming musicale ha ampliato questa modifica, ma ora sembra che ci abbia ripensato.

Per gli utenti gratuiti i testi erano limitati a per tre canzoni al mese, ma ora Spotify sta rimuovendo questa restrizione.

Testi delle canzoni di Spotify per tutti

La società ha dichiarato che la disponibilità delle funzionalità di Spotify può variare a seconda dei livelli e dei mercati e dei dispositivi e ha aggiunto che nelle prossime settimane amplierà la disponibilità dei testi per gli utenti Spotify Free nel mondo.

Naturalmente la scelta di limitare l’accesso ai testi per gli utenti gratuiti ha suscitato polemiche, perché la mossa di Spotify è stata vista come un modo per spingere più persone ad abbonarsi.

Durante l’ultima chiamata sugli utili, il CEO di Spotify Daniel Ek ha dichiarato che la piattaforma sta dando priorità ai miglioramenti per i prodotti gratuiti che si basano sul riscontro raccolto in determinati mercati e ha aggiunto che ulteriori miglioramenti saranno integrati nell’esperienza gratuita nei prossimi mesi.