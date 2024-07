Dalla US Consumer Product Safety Commission (CPSC) arriva una nuova gatta da pelare per Amazon: il colosso dell’e-commerce, infatti, è stato ritenuto responsabile di una condotta un po’ “superficiale”.

In particolare, la CPSC ha ritenuto che è di Amazon la responsabilità di assicurarsi che vengano rispettate le misure previste quando viene disposto il ritiro di un articolo venduto sul suo marketplace e ciò anche nel caso in cui si tratti di prodotti commercializzati da aziende terze.

Amazon è stata richiamata per alcuni articoli difettosi

Secondo la CPSC, Amazon non ha informato adeguatamente la sua utenza di oltre 400.000 prodotti ritirati e, sebbene il colosso dell’e-commerce abbia smesso di vendere quegli articoli e abbia tentato di avvisare i relativi acquirenti, ciò non è stato ritenuto sufficiente, in quanto avrebbe l’obbligo di seguire le procedure di richiamo approvate, appositamente progettate per impedire agli utenti di usare, regalare o rivendere articoli pericolosi.

I prodotti Amazon a cui fa riferimento la CPSC sono stati venduti tra il 2018 e il 2021 e includono rilevatori di monossido di carbonio difettosi, asciugacapelli che presentano un rischio di scossa elettrica e pigiami per bambini infiammabili.

Sempre secondo la CPSC, Amazon “ha minimizzato la gravità del pericolo”, informando i clienti interessati di un “potenziale problema di sicurezza” riguardante un acquisto recente, senza tuttavia etichettarlo in modo chiaro come “richiamo”.

Inoltre, l’avviso di Amazon non includeva immagini “facilmente accessibili” degli articoli ritirati, che dovrebbero aiutare i clienti a identificarli e il colosso dell’e-commerce non ha incentivato i clienti a sbarazzarsi dei prodotti pericolosi, essendosi limitato ad offrire dei buoni regalo senza richiedere agli utenti di restituire gli articoli difettosi o di fornire la prova della loro distruzione.

Amazon ha già reso noto di avere deciso di impugnare il provvedimento della CSPC, ribadendo il proprio impegno per evitare che gli utenti possano subire danni per eventuali articoli difettosi.