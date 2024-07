Anche se manca ancora più di un mese al ritorno sui banchi di milioni di studenti italiani, è già tempo di promozioni dedicate a chi sta già pensando all’aggiornamento della propria dotazione tecnica. Su Geekmaxi, store online specializzato in elettronica di consumo, ha da poco preso il via il Black to School di KTC, brand specializzato nella realizzazione di monitor da gaming, con sconto strepitosi che andranno avanti fino al 25 agosto.

Il Back to School di KTC

Sono quattro i modelli KTC in promozione su Geekmaxi (ma due li potete trovare in offerta anche su Amazon), con un codice sconto aggiuntivo che vi permette di risparmiare altri 10 euro rispetto al prezzo promozionale. Vi basterà in fatti inserire il codice TUTTOKTC per ottenere uno sconto immediato di 10 euro, aumentando così il risparmio. Scopriamo nei dettagli le caratteristiche dei quattro monitor in offerta.

KTC H27T22

Il primo modello, KTC H27T22, utilizza un pannello IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), con frequenza di refresh a 165 Hz con tempo di risposta GTG di appena 1 millisecondo, così da azzerare qualsiasi effetto scia, rendendo fluido ogni gioco o video. Il monitor arriva con una serie di modalità preimpostate per diverse tipologie di videogiochi, dagli FPS ai RTS, così da ottenere sempre il meglio in ogni situazione.

Supporta le tecnologie FreeSync e G-Sync, HDR10 per immagini più vivide che mai, e può essere ruotato di 90 gradi per essere utilizzato in modalità verticale, ottimo per chi lo usa anche per lavoro. Dispone di un supporto VESA per il montaggio a parete. In omaggio, solo su Geekmaxi, anche una tastiera Redragon K633CGO-RGB, per gli amanti del gaming.

KTC H32S17

Se vi piacciono i monitor curvi, questo KTC H32S17 fa al caso vostro. È dotato di un pannello HVA con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) con una curvatura 15o0R che aumenta l’immersività durante i giochi ma che lo rende molto comodo da utilizzare anche per lavoro. Ha una frequenza di refresh di 170 Hz, per garantire immagini sempre fluide e un tempo MPRT (Moving Picture Reponse Time) di appena 1 millisecondo, per ridurre qualsiasi effetto sfocato.

Anche questo modello offre diversi preset per varie tipologie di videogiochi, supporto a FreeSync e G-Sync per evitare qualsiasi scatto nelle immagini in movimento e HDR10 per immagini più luminose che mai. Può essere montato sul bellissimo treppiede in dotazione o fissato al muro grazie all’attacco VESA. In omaggio, solo su Geekmaxi, anche una tastiera Redragon K633CGO-RGB, per gli amanti del gaming.

KTC H27S17

Se cercate qualcosa di meno ingombrante, senza però rinunciare alla curvatura 1500R, ecco KTC H27S17, con il suo pannello HVA da 27 pollici e risoluzione QHD (2560 x1440 pixel). Anche in questo caso la frequenza di aggiornamento è di ben 170 Hz, con tempo di risposta MPRT di appena 1 millisecondo.

Dotazione tecnica e funzioni sono sostanzialmente le stesse rispetto al modello da 32 pollici, incluso il treppiede con attacco VESA e la tastiera Redragon K633CGO-RGB in omaggio.

KTC H27S17

KTC H24T09P

Chiudiamo con il più economico dei monitor in promozione, KTC H24T09P, con un pannello IPS da 24 pollici (1920 x 1080 pixel) e frequenza di refresh a 165 Hz, ottimo quindi per i giochi ma anche per il lavoro, adattabile anche alle scrivanie più piccole senza risultare troppo ingombrante.

Dispone comunque del supporto a FreeSync, G-Sync e HDR10, per garantire prestazioni al top, e può essere fissato al muro, o sospeso con un apposito braccio da acquistare separatamente, grazie all’attacco VESA. Il tempo MPRS di 1 millisecondo garantisce immagini sempre chiare e ben definite, un must per chi ama giocare e avere sempre il meglio. In omaggio riceverete il mouse Redragon M910K-RGB.

KTC H24T09P

