Settembre è il mese nel quale Apple dovrebbe presentare i prossimi iPhone 16, ma è già tempo di guardare al futuro e indagare, raccogliendo indiscrezioni e informazioni, su come saranno i prossimi iPhone 17 e iPhone 18. E le novità non mancano.

iPhone 17: più design che prestazioni, ma la fotocamera è da professionisti

Partiamo dal prossimo iPhone 17 che dovrebbe uscire il prossimo anno e che secondo alcuni analisti non prevederà una versione Plus. La novità di questa nuova serie sarà incentrata più sul design ultrasottile che sulle specifiche tecniche. Queste dovrebbero prevedere un telaio in titanio-alluminio (ma con meno alluminio rispetto all’iPhone 15 Pro), un display da 6,6” con la Dynamic Island delle dimensioni attuali, un chip A19 standard, il supporto al 5G e una singola fotocamera posteriore. L’assenza del chip A19 Pro, la presenza di una singola fotocamera e un display più piccolo dell’attuale iPhone 15 Pro Max fanno pensare che questo non sarà l’iPhone 17 di fascia alta, ma è ancora presto per capire dove si posizionerà questo device.

Ciò che appare certo, invece, è l’interruzione nel 2025 da parte di Apple degli iPhone “Plus” proprio in favore di una versione “Slim” sempre di fascia alta. Il prossimo iPhone 17, quindi, dovrebbe essere disponibile in quattro versioni:

iPhone 17 con display LTPO da 6,27”

iPhone 17 Pro con display LTPO da 6,27”

iPhone 17 Pro Max con display LTPO da 6,86”

iPhone 17 “Slim” con display LTPO da 6,65”

La presenza dei display LTPO è una novità (fino a oggi era riservata alla sola serie “Pro”) e consentiranno una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. L’iPhone 17 Pro dovrebbe avere 12 GB di RAM, il chip A19 Pro prodotto con il processo N3P di TSMC e tre fotocamere posteriori da 48 MP. Il comparto fotografico sembra essere quello maggiormente coinvolto nei miglioramenti del prossimo iPhone 17. Ci sono analisti che reputano verosimile che l’iPhone 17 Pro Max prevederà una fotocamera Tetraprism da 48 MP capace di migliorare la qualità fotografica e lo zoom. Questa fotocamera dovrebbe avere un sensore CIS da 48 MP da 1/2.6” che sarà prevista anche sui modelli iPhone 18 Pro in uscita nel 2026.

La nuova fotocamera Tetraprism utilizza prismi progettati appositamente che hanno una forma più corta per ridurre l’altezza della fotocamera. Inoltre il teleobiettivo aggiornato da 48 MP dell’iPhone 17 Pro Max sarà ottimizzato per l’uso con Apple Vision Pro. Le previsioni sono quelle che i prossimi iPhone avranno fotocamere Tretraprism sempre più performanti in quanto dotate di un maggior numero di prismi. Man mano che il loro numero cresce sarà necessario ridurne le dimensioni aumentando la complessità del design.

L’iPhone 17, inoltre, dovrebbe prevedere una fotocamera con un’apertura variabile tale da offrire un maggior controllo sulla messa a fuoco delle immagini. Secondo alcune indiscrezioni Apple potrebbe includere le aperture regolabili su almeno un modello della gamma di iPhone 17. Solitamente gli smartphone utilizzano un’apertura fissa del sensore della fotocamera rispetto a quanto avviene sulle macchinette fotografiche professionali. Un’eccezione in questo senso è lo Xiaomi 14 Plus che offre un’apertura variabile che va da f/1.42 a f/4.0.

iPhone 18: addio all’esclusiva con Sony?

L’altra indiscrezione emersa sugli iPhone dei prossimi anni riguarda il sensore fotografico. Sembrerebbe che dall’iPhone 18 verrà introdotto un nuovo sensore realizzato da Samsung e non più da Sony che andrebbe così a perdere l’esclusiva con Apple. Il sensore dovrebbe essere un CMOS ultra-wide da 48 MP e 1/2.6”. L’indiscrezione non è stata ancora confermata e non ci sono informazioni in merito sulla scelta di rivolgersi a Samsung abbandonando il monopolio di Sony.