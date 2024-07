Buone notizie per tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona: a partire da oggi, infatti, Call of Duty: Modern Warfare III è scaricabile in maniera gratuita da parte di tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, Game Pass per PC e Xbox Game Pass Ultimate: scopriamone insieme le principali caratteristiche e le novità che apporta alla serie.

Call of Duty Modern Warfare III: tra novità e ritorno al passato

Entrando maggiormente nello specifico della campagna a singolo giocatore, Call of Duty: Modern Warfare III segue immediatamente le vicende del precedente capitolo, con le vicende di Capitano Price, Ghost e il resto della Task Force 141.

Il comparto multigiocatore è stato ulteriormente ampliato, offrendo decine e decine di ore di intrattenimento: in questo caso specifico abbiamo a disposizione infatti tutte le mappe originali provenienti da Call of Duty: Modern Warfare II (uscito in origine nel 2009) che fanno ritorno con una veste grafica totalmente rinnovata. A questo si aggiunge poi la modalità Invasione, dove i giocatori si potranno sfidare in emozionanti battaglie 20 vs 20, seguita subito dopo dall’ancor più estesa modalità Terreno di Scontro, con match da in cui due squadre da 32 giocatori si affronteranno fino all’ultimo minuto.

Passi in avanti anche per l’evoluzione del giocatore e delle sue relative abilità, con diversi equipaggiamenti da sbloccare nel corso della progressione durante i livelli. È inoltre possibile trasferire nel gioco tutti i propri progressi ottenuti all’interno del precedente Call of Duty: Modern Warfare II, grazie all’apposita funzionalità “Carry Forward” proposta da Activision.

A questo si aggiunge infine la modalità Zombie, che fa ritorno in questo capitolo con un nuovo livello di sfida e diverse modalità inedite, consentendo di unirsi ad altri giocatori per fronteggiare le sempre più crescenti orde di zombie.

Ricordiamo che, a partire dal prossimo Call of Duty: Black Ops 6 (in uscita il prossimo 25 ottobre), tutti i titoli della serie sparatutto di Activision saranno disponibili al download gratuito fin dal giorno del lancio su Xbox Game Pass.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass, nel corso delle prossime settimane.