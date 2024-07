Passata l’ondata di sconti del Prime Day di Amazon, MediaWorld prova a ribattere con un paio di promozioni presentate nelle scorse ore: “Apple Weekend” e “Tutto vero tasso zero“.

C’è tempo fino a domenica per la prima, mentre è in vigore fino a fine mese la seconda, promozioni di cui vi lasciamo un riepilogo contenente le offerte più interessanti da tenere in considerazione. Ecco tutto.

Le offerte dell’Apple Weekend di MediaWorld

Iniziamo dalla promozione di MediaWorld sui prodotti dell’azienda di Cupertino. Apple Weekend è in vigore da oggi a domenica 21 luglio 2024 e riguarda vari dispositivi, sia recenti che più datati: sono scontati gli iPhone, i MacBook, gli iPad, le cuffie e gli Apple Watch, oltre a vari accessori.

Ecco quelli che, a nostro avviso, vale la pena considerare, mentre qui trovate l’elenco completo di tutti i dispositivi in sconto per l’Apple Weekend di MediaWorld.

“Tutto vero tasso zero” da MediaWorld: offerte e informazioni utili

C’è tempo fino al 31 luglio 2024 per approfittare degli sconti del volantino di MediaWorld “Tutto vero tasso zero”, occasione ghiotta per ottenere finanziamenti a tasso azzerato con prima rada a ottobre 2024 per molti prodotti tech, quelli idonei che costano almeno 199 euro nello specifico. Qui sotto trovate la lista con i dispositivi acquistabili a tasso zero, in alcuni casi anche scontati per bene.

Queste erano alcune delle offerte di MediaWorld del volantino “Tutto vero tasso zero”, che ricordiamo essere in vigore fino al 31 luglio 2024 e di cui trovate tutte le offerte e maggiori dettagli nel link a seguire.

Offerte e altre informazioni su “Tutto vero tasso zero” di MediaWorld

