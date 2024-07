Periodo nero per le infrastrutture informatiche di tutto il mondo, che stanno fronteggiando nel corso delle ultime ore diverse problematiche, portando conseguentemente disagi e disservizi. Ad annunciarlo è stata la BBC, che parlerebbe di una falla di sistema. Nell’occhio del mirino sarebbe in particolare uno specifico aggiornamento di Crowdstrike, un software di cybersecurity installato e adottato da gran parte delle aziende di tutto il mondo, che avrebbe riscontrato alcuni problemi di configurazione. L’aggiornamento in questione avrebbe così portato ad un down generale di tutti i PC e server connessi alla rete, totalmente “freezati” in un continuo loop di avvio, causando uno stop dei servizi cloud di Microsoft.

Il guasto ha comportato gravi problematiche che si sono riflettute a livello delle principali infrastrutture informatiche di tutto il mondo: scopriamole insieme punto per punto.

Voli e aerei bloccati: la situazione degli aeroporti

Ad essere maggiormente coinvolti dai disservizi sarebbero in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Spagna, dove si registrano diversi voli bloccati all’interno dei principali aeroporti. La falla nei sistemi informatici avrebbe infatti notevolmente allungato i tempi dei check-in dei passeggeri, esattamente come riporta l’account ufficiale dell’aeroporto di Berlino Brandeburgo sul social network X. Lo stesso si è verificato per Ryanair, una delle principali compagnie di volo europee.

I disservizi avrebbero fatto propendere gran parte delle compagnie statunitensi, come per esempio United, Delta e American Airlines, per lo stop a terra di tutti i loro voli a causa di problemi di comunicazione. Il guasto avrebbe coinvolto a tutto tondo il sistema di trasporti, andando a includere anche le reti dei treni: in questo caso ad essere maggiormente interessato sarebbe il sistema ferroviario britannico, con diversi treni cancellati all’interno delle quattro linee sotto la gestione della Govia Thameslink Railway.

Ospedali e borse in tilt: la testimonianza di Israele

Coinvolte anche le strutture ospedaliere di Israele e i servizi di pronto intervento, portando anche a delle serie problematiche che si sono ripercosse la gestione dei pazienti. Situazione analoga per London Stock Exchange, la borsa londinese, che avrebbe riscontrato guasti e disservizi informatici che avrebbero impedito la visualizzazione delle informazioni di mercato, con il conseguente ritardo del calcolo dell’indice Ftse Mib per la Borsa di Milano. Quest’ultimo ritardo potrebbe comportare un serio impatto a livello europeo, con una perdita significativa delle quote.

Al momento in cui scriviamo, a detta di un portavoce della stessa Microsoft gran parte dei disservizi riscontrati nella notte di venerdì sarebbero stati risolti. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito dalla stessa Microsoft, che sarà presumibilmente al lavoro per la pronta risoluzione definitiva del guasto informatico che ha interessato le sue infrastrutture.