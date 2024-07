La nuova promo di ING è l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo conto corrente online, ricco di vantaggi e a zero spese. Scegliendo Conto Corrente Arancio Più, infatti, è possibile sfruttare un conto con canone azzerabile a tempo indeterminato (invece di 5 euro al mese) che comprende prelievi in euro e bonifici istantanei gratis oltre al canone della carta di credito.

In più, per i nuovi clienti che scelgono ING c’è la possibilità di ottenere anche 100 euro di Buono Amazon in regalo scegliendo questo conto. Azzerare il canone del conto, eliminando tutti i costi di mantenimento, e ottenere il Buono Amazon in regalo è molto facile. Vediamo come funziona la promo.

Conto Corrente Arancio Più di ING: zero spese e 100€ di Buono Amazon con la promo in corso

La nuova promo dedicata a Conto Corrente Arancio Più permette di aprire un conto corrente con:

canone di 5 euro al mese che può essere azzerato a tempo indeterminato impostando l’accredito di stipendio/pensione oppure con l’accredito di almeno 1.000 euro al mese

carta di debito inclusa a canone zero

prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici ordinari e istantanei gratis

carta di credito Mastercard Gold gratis (con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese) e carta prepagata a canone zero richiedibili dopo l’apertura del conto corrente

la carta di debito e la carta di credito sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay

e possibilità di accedere ad altri prodotti di ING, come il Conto Deposito, i prodotti assicurativi e i prestiti personali

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto di ING, entro il prossimo 9 settembre, c’è un ulteriore bonus. La banca mette a disposizione un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il bonus di benvenuto è sufficiente completare l’apertura del conto inserendo, in fase di registrazione, il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito.

A questo punto, è necessario:

attivare il conto con un primo bonifico

attivare la carta di debito e fare un primo acquisto -> in questo modo è possibile assicurarsi un primo Buono Amazon da 50 euro

-> in questo modo è possibile assicurarsi un spendere almeno 500 euro con la carta di debito (le spese possono essere effettuate anche tramite Google Pay o Apple Pay) -> in questo modo è possibile ottenere un secondo Buono Amazon da 50 euro

Le condizioni indicate devono essere realizzate entro il 29 novembre 2024. Per ottenere i buoni, inoltre, è necessario mantenere attivi sia il conto corrente (con un saldo di almeno 200 euro) che la carta di debito fino a quando ING non emetterà il premio. Il Buono Amazon (da 50 o da 100 euro, in base a quali condizioni sono state rispettate) sarà invitato tramite e-mail all’utente.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire la procedura online, qui di sotto.

>> Apri qui Conto Corrente Arancio Più di ING <<

ING propone anche Conto Corrente Arancio Light, con canone zero (senza requisiti da rispettare). Questo conto ha la carta di debito e i bonifici gratis ma non consente l’accesso alla promozione che permette di ottenere 100 euro di Buono Amazon in regalo.