Il Prime Day 2024 sta ormai volgendo al termine ma questo non significa che non ci sia ancora spazio per qualche offerta dell’ultimo minuto, in particolare per gli appassionati di smart home e di domotica. Su Amazon sono infatti in offerta parecchi prodotti Shelly, tra i più apprezzati da chi cerca soluzioni affidabili ed economiche per automatizzare il funzionamento della propria casa.

Gli sconti sono davvero importanti, in alcuni casi superano il 30%, e l’occasione è davvero ghiotta per portarsi a casa qualche dispositivo risparmiando dei bei soldini. Oggi abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti, ma a fine pagina trovate il link alla pagina dei prodotti Shelly su Amazon.