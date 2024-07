Nella giornata di oggi, 17 luglio, DeepL ha annunciato il lancio del suo LLM di ultima generazione che promette traduzioni molto più accurate rispetto a quelle di Google Traduttore, ChatGPT-4 e Microsoft.

Lo dichiara l’azienda, una società tedesca specializzata proprio nella traduzione, che dal 2017 ha un suo servizio dedicato usato sia dai privati che dalle imprese sotto forma di app, estensioni e varie integrazioni.

In base ai test alla cieca, l’azienda dichiara che i linguisti esperti interrogati hanno preferito le traduzioni di DeepL 1,3 volte più spesso di quelle di Google Traduttore, 1,7 volte di più rispetto a quelle di ChatGPT-4 e 2,3 volte rispetto alle traduzioni di Microsoft. Sono risultati notevoli, benché sostanzialmente parziali, quantomeno da verificare.

Sarebbero comunque merito del modello linguistico annunciato oggi, basato su un LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) sviluppato proprio per tradurre e rivedere testi. Per DeepL si tratta di un “enorme passo avanti”, che fa leva principalmente su tre cose:

è un LLM specializzato che garantisce traduzioni e testi più autentici per molteplici casi d’uso;

che garantisce traduzioni e testi più autentici per molteplici casi d’uso; usa dati proprietari ottimizzati e raccolti per oltre sette anni (dalla nascita di DeepL, per l’appunto) anziché generici;

ottimizzati e raccolti per oltre sette anni (dalla nascita di DeepL, per l’appunto) anziché generici; conta sulla supervisione umana, da parte di migliaia di linguisti esperti.

Oltre ai confronti con servizi terzi, DeepL ha dichiarato inoltre un notevole miglioramento rispetto al modello usato in precedenza. I test alla cieca già citati, hanno inoltre rilevato nelle traduzioni dall’inglese al giapponese e al cinese semplificato miglioramenti di 1,7 volte, e di 1,4 volte per la combinazione fra inglese e tedesco.

“L’introduzione sul mercato del nostro nuovo LLM è un traguardo notevole per il nostro team di ricerca, ma la vera conquista sta nel contributo tangibile che possiamo dare ai nostri clienti. Mettendo il nuovo modello a confronto con la concorrenza e con il modello classico, i traduttori professionisti hanno notato che, per raggiungere la stessa qualità, Google richiede il doppio delle modifiche e ChatGPT il triplo. Per le aziende che traducono un volume elevato di documenti, il nuovo modello avrà un impatto non indifferente sulla produttività, visto che così i dipendenti potranno dedicarsi ad attività più strategiche” ha detto il vicepresidente del team di ricerca di DeepL Stefan Mesken in occasione della presentazione.

Il nuovo modello di DeepL è al momento accessibile solo per i clienti DeepL Pro, il servizio premium disponibile a pagamento, ed esclusivamente per le traduzioni in inglese, giapponese, tedesco e cinese semplificato. L’azienda fa tuttavia sapere che presto verranno aggiunte anche altre lingue.

