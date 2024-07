Ha preso il via in queste ore l’edizione 2024 del Prime Day, l’evento che ogni anno Amazon dedica agli iscritti al programma Amazon Prime. Come di consuetudine, anche quest’anno avrete 48 ore di tempo per sfruttare le decine di migliaia di offerte, relative a tantissimi prodotti tecnologici.

Tra i prodotti più ambiti dagli appassionati non mancano indubbiamente i notebook, molto comodi per gli studenti, per chi biaggia spesso per lavoro, ma anche per chi ama giocare e non ha lo spazio per creare una postazione dedicata.

Viste le tantissime offerte, in questo articolo vi proponiamo le migliori occasioni relative a due categorie di computer portatili, quelli “normali”, adatti quindi agli usi più disparati, e quelli da gaming, con un hardware carrozzato per offrire prestazioni al top, framerate elevato e risoluzioni soddisfacenti per gli appassionati di videogame.

Ricordatevi che l’evento è riservato agli iscritti al programma Prime, e se non lo siete potete utilizzare l’abbinamento di prova, che vi permette di sfruttare tutti i vantaggi riservati agli iscritti per un periodo di prova di 30 giorni.

I migliori notebook

Partiamo quindi con i notebook che potremmo definire normali, quelli cioè che possono risultare perfetti per lo studente, al quale magari serve solo utilizzare un browser e gestire una suite da ufficio, così come al lavoratore in mobilità, che vuole avere tutti gli strumenti per il proprio lavoro sempre con sé. I modelli più evoluti possono essere utilizzati anche da chi ha bisogno di prestazioni più elevate, magari per gestire grafica, montaggio video o modellazione solida.

In questa sezione quindi troverete i modelli più interessanti, ordinati per prezzo in maniera recente, così da trovare la proposta più adatta alle vostre esigenze nel rispetto del vostro budget.

Migliori offerte Notebook

I migliori notebook da gaming

Se i videogiochi sono la vostra passione, e per farlo preferite utilizzare un computer portatile da avere sempre con voi, questa è la sezione che fa al caso vostro. Schermi più o meno grandi, frequenze di refresh più elevate per immagini sempre fluide, schede video dedicate, grandi quantità di RAM e SSD velocissimi sono alcune delle caratteristiche da prendere maggiormente in considerazione per trovare quello che fa al caso vostro.

Anche in questo caso le proposte sono ordinate in base al prezzo, in maniera crescente, per riuscire a trovare il notebook che rispetti i vostri requisiti, a partire da quelli economici.