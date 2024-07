Alcuni sono già in vacanza, ma i più partiranno nelle prossime settimane per uno dei periodi dell’anno in cui più spesso si percorrono strade inusuali, si parcheggia la propria auto in posti poco o affatto conosciuti. In questi casi delle dash cam come la 70mai Dash Cam Omni e la 70mai Dash Cam A510 possono tornare molto utili, sia per vigilare nei parcheggi che per tenere d’occhio la strada, i veicoli e ciò che circonda l’automobile.

Vi segnaliamo per questo alcune offerte che permettono di acquistare le due dash cam di 70mai (una delle più famose aziende del settore) in sconto a ottimi prezzi in occasione dell’Amazon Prime Day 2024. Seguiteci che vi spieghiamo tutto, anche le caratteristiche e le particolarità dei due prodotti in questione.

70mai Dash Cam Omni in offerta su Amazon

Partiamo dalla più costosa ma anche più completa e innovativa. 70mai Dash Cam Omni è un prodotto tecnologicamente avanzato e dotato di molte funzioni utili a chi viaggia e si sposta in auto. Si tratta di una dash cam smart e connessa, che garantisce protezione in ogni situazione grazie ad esempio alla funzione di rotazione a 360° full view che, abbinata al sensore grandangolare con campo di visione di ben 140°, riesce a catturare praticamente tutto. È una dash cam dotata di vari sensori di movimento arricchiti con l’AI, di una funzione che permette di registrare immagini accurate e di qualità anche di notte, della Modalità Parcheggio, di un modulo GPS e di connettività Wi-Fi e Bluetooth per connettersi all’app per smartphone, con cui è possibile gestirla.

Fra i punti forti di 70mai Dash Cam Omni c’è proprio la Modalità Parcheggio. Grazie alla funzione di rotazione a a 360° e ai sensori per il rilevamento del movimento AI che rilevano le persone intorno all’auto, è in grado di registrare qualsiasi movimento sospetto, sia tentativi di furto che eventuali collisioni con altri veicoli e oggetti. È in sostanza una sorta di sentinella, che in molti casi può rilevarsi una bella comodità. Le registrazioni in Modalità Parcheggio sono una sorta di time lapse basato su una foto al secondo, per non pesare troppo sulla memoria e sulla batteria. E per far sì che l’utente abbia un quadro più preciso, le registrazioni partono 5 secondi prima della collisione.

Da segnalare anche le capacità di registrazione video in notturna di 70mai Dash Cam Omni, un dispositivo dotato di un sensore con apertura f/1,5 che garantisce immagini luminose e accurate anche di notte. Le registrazioni sono in Full HD a 1080p e a 60 FPS, con i dati del GPS, archiviati su memoria eMMC (quindi non serve comprare una scheda SD). Presenti anche un display, i controlli vocali (solo in inglese per ora) e le funzioni ADAS, che identificano situazioni potenzialmente pericolose avvisando di conseguenza l’utente.

70mai Dash Cam Omni in versione da 128 GB, è ora acquistabile su Amazon in sconto del 25% (a 60 euro in meno) al prezzo di 151,19 euro invece di 239,99 euro, basta fare clic su Applica coupon che vedete nella pagina prodotto di Amazon, offerta in vigore fino al 19 luglio 2024. A seguire il link diretto per approfittarne, mentre qui trovate tutto sul sito web ufficiale di 70mai.

PRIME DAY ⭐️ Acquista 70mai Dash Cam Omni in offerta su Amazon a 151,19 euro

70mai Dash Cam A510 in offerta su Amazon

È un po’ più economica ma non per questo meno valida 70mai Dash Cam A510, un prodotto completo, uno dei più venduti del produttore. Si tratta infatti della nuova generazione della dash cam più di successo di 70mai, la Dash Cam Pro Plus+, che ne migliora vari aspetti, offrendo un ottimo sensore di immagine, sensori e funzioni utili per la sicurezza alla guida.

Si tratta di un dash cam dotata di un sensore Sony STARVIS 2 IMX675, capace di catturare immagini a 1944P, e di offrire un’ottima resa anche di notte e in scarse condizioni di luce grazie al Dual channel HDR e alla funzione Night Owl Vision. Contribuisce a offrire immagini di qualità anche la tecnologia MaiColor Vivid+ Solution, che ottimizza il bilanciamento dell’esposizione, l’accuratezza dei colori e la stabilità, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili.

70mai Dash Cam A510 registra inoltre a 60 FPS, monta il GPS per tenere traccia del percorso, si connette velocemente tramite Bluetooth all’app companion con cui è possibile gestirla, anche da remoto grazie alla connettività 4G utile per gli allarmi istantanei, il live streaming e la funzione Find My Car. Per il resto, da menzionare anche la presenza di uno schermo da 2″, della funzione di rilevamento collisioni e della modalità parcheggio per sorvegliare l’auto in sosta, oltre alla registrazione in time-lapse.

Anche 70mai Dash Cam A510 è ora acquistabile su Amazon in sconto del 25% (40 euro in meno) al prezzo di 119,99 euro invece di 159,99 euro facendo clic su Applica coupon nella pagina prodotto di Amazon, offerta valida fino al 19 luglio 2024. Qui sotto trovate il link diretto per approfittarne, mentre tutto il resto è reperibile sul sito web ufficiale di 70mai.

PRIME DAY ⭐️ Acquista 70mai Dash Cam A510 in offerta su Amazon a 119,99 euro

