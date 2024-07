Buone notizie per i clienti MediaWorld: fino al 17 luglio si festeggia l’evento APP DAYS.

L’evento, riservato ai possessori di una carta MW CLUB con l’app MediaWorld installata sul proprio smartphone, consente di ottenere sconti fino al 15% per chi acquista prodotti sullo store digitale. Le categorie di prodotti coinvolti nell’APP DAYS sono:

5% di sconto su telefonia, computer, TV, prodotti wearable, cuffie/auricolari, fotografia e mobilità elettrica;

di sconto su telefonia, computer, TV, prodotti wearable, cuffie/auricolari, fotografia e mobilità elettrica; 10% di riduzione del prezzo per quanto riguarda pulizia e ferri da stiro, piccoli elettrodomestici da cucina, cura della persona, clima e riscaldamento;

di riduzione del prezzo per quanto riguarda pulizia e ferri da stiro, piccoli elettrodomestici da cucina, cura della persona, clima e riscaldamento; 15% di sconto su sound bar, home cinema, grandi elettrodomestici e prodotti smart home. Accedi ora al sito di MediaWorld per scoprire di più sugli sconti.

Una volta effettuato il login sarà possibile prendere visione dello sconto esclusivo nella scheda del singolo prodotto o direttamente dal carrello. La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili esclusi quelle presenti in questa lista.

App MediaWorld, non solo sconti: ecco tutti gli altri vantaggi

Se l’evento APP DAYS è un’occasione imperdibile per assicurarsi svariati prodotti tecnologici un prezzo più che conveniente, non va dimenticato che l’app MediaWorld offre dei vantaggi notevoli ai suoi clienti tutto l’anno.

In tal senso, per esempio, basta fare login una volta al mese sull’app per ottenere gratis 25 euro in crediti. Bastano pochi secondi ogni mese per accumulare crediti e, una volta raggiunta la cifra desiderata, possono essere spesi per qualunque tipo di attività: da una cenetta romantica a una prenotazione in hotel. Per poter accumulare punti basta scaricare e installare l’app MediaWorld per poi scriversi e accedere alla stessa.

A ciò vanno aggiunte le promozioni e offerte esclusive, segnalate attraverso notifiche, la possibilità di gestire una lista dei desideri e gli ordini effettuati. Il tutto con la massima sicurezza, visto l’accesso attraverso autenticazione biometrica. L’app MediaWorld permette di effettuare pagamenti tramite PayPal, PostePay o qualunque tipo di carta di credito.

Disponibile sia per smartphone Android che su iPhone, l’applicazione è completamente gratuita.