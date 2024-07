Disservizi e problemi oggi 12 luglio 2024 per gli utenti che utilizzano la Fibra di Iliad per internet a casa, che è down o estremamente lenta da qualche decina di minuti, come riportato da numerosi utenti sui vari social.

Fibra Iliad non funziona: down oggi 12 luglio

Il numero di segnalazioni è elevato ma la problematica sembra essere circoscritta intorno al sud Italia, al netto di nuove segnalazioni lungo il resto dello stivale. I disservizi sono presenti da almeno le 16:00 e riguardano principalmente internet che risulta essere lento nella navigazione o addirittura completamente non funzionante.

Anche nei social l’hashtag #iliaddown inizia a farsi spazio tra i più popolari, a sottolineare la gravità del disservizio.

Il problema è ancora presente ma per il momento Iliad non ha emesso alcuna comunicazione, probabilmente è impegnata nel trovare l’origine per risolvere. Al momento dunque l’unico suggerimento che possiamo darvi è quello di pazientare e utilizzare magari l’hotspot del telefono per poter navigare col computer.

Avete anche voi problemi di rete nella giornata di oggi? Raccontateci la vostra esperienza nel box dei commenti.

In aggiornamento…