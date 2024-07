Nell’evento di oggi HONOR ha presentato vari prodotti, tra i quali un notebook ultraportatile. MagicBook Art 14 2024 pesa solo 1 Kg ed è spesso appena 1 cm, inoltre offre un fotocamera magnetica 1080p HD che può essere rimossa per una maggiore privacy. Ecco i dettagli del nuovo notebook.

Caratteristiche di HONOR MagicBook Art 14 2024

Il nuovo notebook HONOR sfoggia un display OLED touch da 14,3 pollici con rapporto schermo-corpo del 97%, risoluzione 3120×2080, 258 ppi, gamma colore 100% DCI-P3, contrasto 1.000.000:1, luminosità 700 nit, angolo visione 178°.

HONOR MagicBook Art 14 2024 è disponibile con CPU Intel Core Ultra 5 125H o Core Ultra 7 155H abbinato a un SSD da 1 TB e 16 o 32 GB di RAM LPDDR5X a seconda del modello. La GPU è Intel Arc.

Il notebook è alimentato da una batteria da 60 Wh che si ricarica completamente in 95 minuti ed è dotato di 6 altoparlanti, audio spaziale, DTS:X (con cuffie) e 3 microfoni, inoltre offre un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Sul fronte della connettività HONOR MagicBook Art 14 2024 include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 1 x USB-C, 1 x Thunderbolt, 1 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1-TMDS, 1 x jack 3,5mm.

Altre caratteristiche includono un sistema di raffreddamento a camera di vapore, tastiera retroilluminata standard con corsa dei tasti si 1,5 mm e touchpad.

Disponibilità e prezzi di HONOR MagicBook Art 14 2024

HONOR MagicBook Art 14 2024 debutta in Cina nelle due tonalità verde scuro e rosa chiaro. Il modello Ultra 5 con 16 GB di RAM costa 7.799 yuan (circa 987 euro), il modello Ultra 5 con 32 GB costa 8.499 yuan (circa 1.076 euro) e il modello Ultra 7 con 32 GB costa 9.499 yuan (circa 1.202 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito al lancio del prodotto in altri mercati.