Dal 1969 al 1986 Ford ha prodotto la Capri, una coupé sportiva che oggi torna in versione SUV 100% elettrica. La nuova Ford Capri è la seconda auto elettrica che la casa automobilistica statunitense produce nel nuovissimo Centro veicoli elettrici di Colonia e si fa subito notare come un SUV coupé dal design sportivo.

Ford Capri: ricarica rapida, 627 km di autonomia e molto altro ancora

Condividendo la piattaforma MEB con la Ford Explorer e la Volkswagen ID. 5, la nuova Ford Capri ha diversi elementi che richiamano entrambe le vetture. Dimensionalmente la Ford Capri misura 4.634 mm di lunghezza, 1.872 mm di larghezza e 1.626 mm di altezza per un passo di 2.767 mm. Di serie ci sono i cerchi in lega Aero da 19” (che diventano da 20” nella versione Premium) che come optional possono essere da 21”.

Dell’iconica versione del 1969, invece, il nuovo SUV elettrico riprende il cofano sul quale si estende un’ampia griglia piatta posta tra i fari orizzontali e la piega del passaruota posteriore inclinata all’altezza delle maniglie della porta. L’elemento più caratteristico resta il parabrezza a C che si assottiglia in maniera progressiva verso il posteriore.

La carrozzeria presenta la vernice Vivid Yellow che richiama le tonalità degli anni Settanta e la leggendaria Ford Capri RS. Disponibili ci sono anche i colori Blue My Mind metallic, Lucid Red Metallic, Magnetic Grey Metallic, Agate Black Metallic e Frozen White.

Dal punto di vista tecnico la Ford Capri prevede una batteria agli ioni di litio NMC sia per la versione a trazione integrale che per quella a trazione posteriore. Nella versione RWD la batteria ha una capacità di 77 kWh con il motore posteriore che raggiunge una potenza di picco di 210 kW (286 CV) e una coppia non-stop di 545 Nm. In termini di prestazioni questo si converte in una velocità massima di 180 km/h (limitati elettronicamente) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,4 secondi. L’autonomia della Ford Capri RWD è di 627 km. La ricarica può avvenire presso le colonnine pubbliche a corrente continua con una capacità fino a 135 kW (con le quali ricaricare l’80% della batteria in soli 28 minuti) o tramite le wallbox domestiche a corrente alternata da 11 kW.

La Ford Capri a trazione integrale, invece, impiega 26 minuti per ricaricare l’80% della batteria grazie a una batteria da 79 kWh e una capacità di ricarica di 185 kW. L’autonomia complessiva di questa versione è di 592 km con un’unità posta sull’asse anteriore che integra la coppia del motore da 545 Nm presente sull’asse posteriore ottenendo altri 134 Nm. Il tutto permette alla Ford Capri a trazione integrale di usufruire di 250 kW (340 CV) di potenza con una velocità massima (limitata elettronicamente) di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,3 secondi.

L’abitacolo della nuova Ford Capri è caratterizzato da uno stile minimal nel quale trova posto al centro della plancia un display touch orientabile da 14,6” per l’infotainment. Tra i sedili anteriori c’è una MegaConsole da 17 litri all’interno della quale è possibile conservare diverse bottiglie o un laptop da 15”. Il sedile del conducente, regolabile elettricamente a dodici vie, è dotato di interruttori di memoria e funzione di massaggio. I sedili anteriori, così come il volante, possono essere riscaldati e la pre-climatizzazione dell’abitacolo può essere avviata a distanza.

In termini di connettività la nuova Ford Capri può collegarsi agli smartphone con il Ford SYNC Move tramite Android Auto e Apple CarPlay. Completano la dotazione dell’auto un impianto audio da 7 altoparlanti (tra cui una soundbar).

La Ford Capri a trazione posteriore è in vendita in Germania a partire da 51.950€.