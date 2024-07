Spotify aggiunge una funzionalità molto richiesta per i podcast. A partire da oggi gli ascoltatori potranno interagire con i podcast attraverso una nuova sezione dedicata ai commenti.

La piattaforma sta lanciando un modo completamente nuovo per i creatori di podcast di interagire con i loro fan tramite i commenti, inoltre sta introducendo un modo più semplice per tutti i creatori di podcast di gestire i loro programmi grazie alla nuovissima app mobile Spotify for Podcaster, oltre che su desktop, indipendentemente dal fatto che siano ospitati o meno dall’azienda.

Spotify introduce la sezione dei commenti per i podcast

Gli ascoltatori possono trovare la nuova sezione commenti scorrendo oltre i controlli di riproduzione o navigando alla pagina dell’episodio una volta terminato l’ascolto.

I commenti arrivano dopo il successo ottenuto dalla funzionalità Q&A e sondaggi che Spotify ha introdotto nel 2021 e che è stata utilizzata da più di 9 milioni di ascoltatori unici solo quest’anno.

Spotify afferma di aver scoperto che gli ascoltatori che interagiscono con uno show hanno quattro volte più probabilità di tornarci entro 30 giorni, inoltre ascoltano il doppio delle ore al mese in media rispetto a coloro che non lo fanno.

Tuttavia la piattaforma lascia comunque il controllo della funzionalità nelle mani dei podcaster, in quanto possono decidere quali commenti o risposte pubblicare, nonché disattivarli per episodi specifici o per l’intero programma. Inoltre, al momento del lancio tutti i post saranno privati ​​per impostazione predefinita.