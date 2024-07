Dal produttore cinese Linglong arriva un nuovo piccolo PC che si caratterizza per le dimensioni contenute, tanto che si adatta a una tastiera pieghevole.

Nel corso dell’evento di lancio, il team di Linglong ha messo in risalto proprio le dimensioni del nuovo PC, che il presentatore ha tirato fuori dalla tasca posteriore dei suoi pantaloni.

Ed ancora, questo nuovo piccolo PC con tastiera, animato da un processore AMD Ryzen 7 8840U, ha anche un trackpad integrato, quindi non è necessario portare un mouse per utilizzarlo.

Le caratteristiche principali del nuovo piccolo PC di Linglong

La dotazione tecnica del nuovo PC di Linglong è di tutto rispetto e include un processore AMD Ryzen 7 8840U, 16 GB o 32 GB di RAM, 512 GB o 1 TB di memoria integrata (M.2 NVMe 2230), le connettività WiFi 6 e Bluetooth, varie porte (1 USB 3.0 Type-A, 1 USB4 Type-C, 1 USB 3.2 Type-C), una batteria da 16.000 mAh (con un caricabatterie da 100 W GaN), un peso di 800 grammi e dimensioni da chiuso pari a 15 x 10 cm.

A dire del produttore cinese, questo può essere considerato il dispositivo mobile definitivo del futuro (è più piccolo di tanti altri mini PC) e il suo consiglio è di usarlo con visori AR o VR (o con tablet e smartphone) piuttosto che con un tradizionale schermo.

Sempre secondo il produttore, l’autonomia di questo PC è di dieci ore in caso di attività “leggere”, di sei ore in caso di visione di film o di quattro ore se si gioca con titoli pesanti. C’è da considerare che l’autonomia dichiarata da Linglong non tiene conto dei consumi di un display (che, se privo di un proprio alimentatore, potrebbe influire in modo notevole sulla durata della batteria).

Al momento Linglong ha in programma di distribuire solo 200 unità del suo piccolo PC per una fase di beta testing e non vi sono informazioni sulla sua commercializzazione né se in futuro possa arrivare anche in Europa.

Il suo prezzo in Cina è pari, al cambio, a circa 380 euro e 460 euro a seconda della versione.