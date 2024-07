Dall’aspetto simile a un telefono cordless, il nuovo FRITZ!Fon X6 è un dispositivo per il controllo della smart home che punta a migliorare l’esperienza telefonica.

Grazie a caratteristiche come la telefonia in HD, il display da 2,4 pollici e una potente batteria, FRITZ!Fon X6 ben si presta sia all’uso privato che a quello professionale.

AVM FRITZ!Fon X6: caratteristiche e funzioni

Il dispositivo è in grado di visualizzare scadenze, appuntamenti, meteo, elenchi delle chiamate e le informazioni relative alla smart home e configurando il tasto “Preferiti” è possibile passare comodamente alle funzionalità più gettonate, da quelle più classiche, come la rubrica e la segreteria telefonica, a quelle più al passo coi tempi, come ascoltare podcast, Web radio, visualizzare email e immagini live dalle webcam e gestire i dispositivi della casa intelligente, incluse le funzioni comfort del FRITZ!Box.

Tuttavia FRITZ!Fon X6 punta a migliorare l’esperienza telefonica con funzionalità come la suoneria “Voce” che annuncia il nome o il numero di telefono del chiamante quando arriva una chiamata.

Inoltre, grazie all’ampia portata della rete radio DECT è possibile telefonare in qualsiasi punto di casa, anche tramite un headset con cavo. La trasmissione vocale e la trasmissione di dati tra il FRITZ!Fon X6 e la base DECT o il FRITZ!Box è crittografata e protetta.

Grazie agli aggiornamenti gratuiti del sistema operativo FRITZ!OS, sarà possibile usufruire di funzioni sempre nuove.

FRITZ!Fon X6 ha un prezzo consigliato di 99 euro e prossimamente dovrebbe essere acquistabile presso i principali rivenditori, tra i quali Amazon.