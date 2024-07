Torniamo a parlare del mini PC GEEKOM A7 (qui trovate la nostra recensione completa), ottimo anche per gli appassionati di gaming. Una nuova promozione lo rende infatti ancora più appetibile sullo store ufficiale del brand, dove il compatto dispositivo è venduto con ben tre anni di garanzia.

Doppia offerta con regalo

Prima di parlare dell’offerta preparata dal brand è però doveroso fare un rapido riassunto delle caratteristiche tecniche di questo mini PC, a partire dalle dimensioni. Misura infatti 112,4 x 112,4 x 37 millimetri, decisamente più compatto, ad esempio, di un Mac Mini ed è interamente realizzato in alluminio, per migliorare la gestione delle temperature. Nonostante questo GEEKOM è riuscita a realizzare un computer decisamente completo e performante, a partire dalla CPU AMD Ryzen R9-7940HS, con otto core e frequenza di funzionamento fino a 5.2 GHz, con 16 thread e 16 MB di cache. La scheda grafica è una AMD Radeon 780M, con prestazioni che possono essere paragonate a quelle di una NVIDIA GTX 1650TI.

Sono presenti ben 32 GB di RAM DDR5 5600MT/s a doppio canale, con la possibilità di installare fino a 64 GB,e lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD da 2 TB, così da avere spazio per una grande quantità di dati. È inoltre possibile espandere lo spazio a disposizione sfruttando uno slot M.2-B e uno slot per HDD SATA da 2,5 pollici, da montare internamente. Se volete collegare altre unità esterne potete sfruttare l’ampia disponibilità di connettori.

Trovate infatti tre porte USB 3.2 Gen 2 Type A, due suk frontale (una con supporto Power Delivery) e una al posteriore, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C sul pannello posteriore e una porta USB 4 Gen 3 Type-C sul pannello posteriore, entrambe con Power Delivery. Sono presenti anche una presa da 3,5 mm per cuffie e speaker esterni, una porta RJ-45 (2500Mbps), 2 HDMI 2.0, 1 slot per SD e la presa di alimentazione. La connettività wireless include il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2.

In questo modo è possibile collegare fino a 4 schermi esterni, per una produttività senza confini, con un output fino a 8K. Il nuovo sistema di raffreddamento GEEKCOOL 4.0 garantisce che le prestazioni rimangano sempre ottimali mantenendo molto contenuto il livello di rumore.

L’offerta di GEEKOM

Attualmente GEEKOM A7 è proposto a un prezzo di listino di 899 euro, nella versione con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB ma in queste ore è attiva una promozione molto interessante. Si parte da un comodissimo Hub USB-C 10in1, con ingresso USB-C e uscite USB, HDMI, VGA, Audio e slot SD, perfetto per espandere ulteriormente la connettività, del valore di 39,99 euro e offerto gratis in queste ore.

Allo sconto standard, che in questo momento fa scendere il prezzo a 854 euro, si aggiungono anche i 200 euro che potete risparmiare con il codice riportato qui sotto, per un prezzo finale davvero imbattibile.

t