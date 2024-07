L’evento Samsung Galaxy Unpacked del 10 luglio è alle porte e come spesso accade poco prima di un evento importante, le fughe di notizie si intensificano e non si limitano più ai render.

Dopo le indiscrezioni di ieri sui prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, ora sono le cuffie Samsung Galaxy Buds3 Pro a tenere banco.

Le presunte foto delle Samsung Galaxy Buds3 Pro

Un informatore sembra essere già entrato in possesso del prodotto prima della presentazione ufficiale, in quanto ha condiviso delle foto delle imminenti nuove cuffie true wireless di Samsung.

L’utente Reddit con account Plastic_Development1 ha pubblicato alcune foto che mostrano le cuffie Samsung Galaxy Buds3 Pro nel nuovo astuccio con il coperchio trasparente e l’elegante finitura canna di fucile sia per la custodia che per le cuffie.

Il leaker ha condiviso anche una foto che evidenzia la lunghezza dello stelo quando si indossano le cuffie e a questo proposito afferma che potrebbe dare fastidio se ci si corica, visto che sembrano sporgere di più rispetto alle Apple Airpods Pro 2.

Nelle immagini si vedono anche i led indicatori, anche se non è chiaro come Samsung intenda utilizzarli, oltre che come indicatore della batteria.

Il leaker afferma che le Buds3 Pro sono molto comode da indossare e aggiunge che “il design dello stelo funziona esattamente come quello delle AirPods”.

Secondo precedenti voci di corridoio le cuffie Samsung Galaxy Buds3 Pro supporteranno anche lo streaming audio a 24 bit e 96 KHz, ma solo se abbinate agli smartphone Samsung Galaxy, inoltre i miglioramenti introdotti potrebbero implicare un prezzo più elevato per la nuova gamma.

In copertina: Samsung Galaxy Buds2 Pro