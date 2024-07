È il momento giusto per acquistare un nuovo monitor da gaming Samsung. I prodotti della gamma Odyssey, infatti, sono in offerta sul Samsung Shop con la possibilità di ottenere il 20% di sconto e un ulteriore 5% di sconto effettuando l’acquisto tramite l’app dello store. Si tratta dell’occasione giusta per arricchire la propria postazione da gaming con un nuovo monitor di qualità, con risoluzione e refresh rate elevati. Vediamo i dettagli della promo di Samsung

Monitor Samsung Odyssey in sconto sullo store ufficiale

La promozione in corso sul Samsung Shop è semplice e vantaggiosa. Utilizzando il codice sconto MONITOR, da inserire prima di completare il pagamento, nell’apposito campo dedicato ai coupon promozionale, è possibile ottenere fino al 20% di sconto su uno dei monitor in promozione. In aggiunta allo sconto, è possibile ottenere un risparmio extra del 5% tramite l’app Samsung.

Per un quadro completo sui modelli in offerta basta accedere al link riportato a fine articolo. Accanto a ogni modello è indicata la percentuale di sconto ottenibile. Tra i prodotti più interessanti troviamo, senza dubbio, il Samsung Odyssey G5 G55C con pannello da 27 pollici e risoluzione QHD che, sfruttando il codice promo, può essere acquistato al prezzo scontato di 183, 20 euro. A questo prezzo, è quasi impossibile trovare un monitor da gaming così completo.

Da segnalare anche l’offerta dedicata al Samsung Odyssey G5 G55T. Questo modello è dotato di un pannello curvo da 34 pollici con risoluzione Ultra WQHD, con refresh rate di 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Sfruttando l’offerta in corso, il monitor è disponibile con un prezzo scontato di 313,65 euro.

Un altro prodotto molto interessante è il Samsung Odyssey G7 G70B con pannello da 28 pollici e risoluzione 4K. Il modello ha un refresh rate massimo di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Questo monitor ora costa appena 439,20 euro, sfruttando il codice sconto MONITOR da aggiungere prima di completare l’ordine.

Da valutare anche l’offerta dedicata all’Odyssey OLED G8, con pannello curvo da 34 pollici, realizzato con tecnologia OLED, risoluzione WQHD e refresh rate di 165 Hz. Sfruttando la promozione in corso è possibile ottenere un risparmio netto e acquistare il monitor con un prezzo di 735,20 euro.

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi. Per un quadro completo sulle promozioni basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che per gli acquisti sul Samsung Shop è possibile optare per il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 60 giorni, oltre che con il pagamento PagoDIL fino a 12 rate oppure il classico acquisto in 3 rate con PayPal o Klarna. Ecco il link per accedere a tutte le promo:

>> Scopri qui tutti i monitor Samsung in offerta <<