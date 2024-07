Nel corso delle ultime ore la compagnia Roborock ha presentato il suo nuovo Qrevo MaxV, un robot aspirapolvere con un’impronta decisamente pet-friendly, pensato per tutti coloro che convivono con uno o più animali all’interno del loro ambiente domestico: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Robot Qrevo MaxV: un buon alleato per le pulizie di casa

Il robot Qrevo MaxV è stato progettato con il fine ultimo di garantire il massimo della pulizia per ogni ambiente domestico, preservando al contempo la totale libertà degli animali presenti. Il robot aspirapolvere di casa Roborock è infatti in grado di riconoscere autonomamente gli animali, spostandosi lateralmente e interrompendo la messa in funzione della spazzola per ridurre il più possibile il rumore emesso. Il robot fa affidamento ad una stazione di ricarica multifunzione 2.0, grazie alla quale è possibile lavare il mop con acqua calda alla temperatura di 60°, oltre che riempire il serbatoio dell’acqua per i futuri lavaggi.

Grazie all’implementazione della tecnologia FlexiArm Design Edge Mopping, il Qrevo MaxV è capace di raggiungere anche le zone più ostinate, riuscendo così a coprire fino al 98,8% della superficie totale, ad una distanza di appena 1,85 millimetri dai bordi.

Una delle caratteristiche che colpisce maggiormente in questo caso è la potenza d’aspirazione da 7000 Pa, accompagnata dalla presenza di un sistema di lavaggio in grado di arrivare ad una velocità massima di 200 giri al minuto. Nei casi in cui venga rilevato un eventuale tappeto, il robot aspirapolvere è in grado di sollevarsi di 10 millimetri, evitando così di inumidirlo al suo passaggio.

Qrevo MaxV è in grado di avviare una videochiamata in completa autonomia, permettendo così di comunicare direttamente con il proprio cane o gatto, anche nei momenti in cui si è fuori casa. Il robot presenta inoltre il sistema di riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, grazie al quale è in grado di aggirare decine di ostacoli di diversa tipologia e forma.

Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto smart, considerando soprattutto la presenza dell’assistente vocale “Hello Rocky”, che consente di avviare il processo di pulizia impartendo comandi vocali, anche in assenza di una connessione Wi-Fi all’interno dell’ambiente domestico. L’assistente vocale consente inoltre di regolare le impostazioni del dispositivo.

Per chi fosse interessato all’acquisto, Roborock Qrevo MaxV è attualmente disponibile su MediaWorld al prezzo suggerito di 999 euro. Per altri dettagli su Qrevo MaxV, vi rimandiamo infine alla pagina ufficiale del prodotto.

Acquista Roborock Qrevo MaxV su Mediaworld a 999 euro