Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi un nuovo set che ci riporta indietro nel tempo di quasi 50 anni. Tanti infatti ne sono passati dall’uscita nelle sale cinematografiche de Lo squalo, film diretto da Steven Spielberg basato sull’omonimo romanzo di Peter Benchley pubblicato nel 1974. Il nuovo set nasce dalla mente di Johnny Campbell, fan LEGO che ha proposto la propria creazione sulla piattaforma LEGO IDEAS.

Per celebrare il lancio del nuovo set, di cui vedremo tra un attimo i dettagli, la compagnia danese ha collaborato con Universal Products & Experiences, realizzando un brick-buster di 90 secondi dal titolo JAWS… in a Jiffy. Il film ricrea le scene più iconiche della pellicola originale con un cameo del regista Steven Spielberg, ovviamente in formato LEGO.

Il set ricrea in maniera molto dettagliata una delle scene più famose del film, permettendo di rivivere la suspense del momento. È composto da 1.497 pezzi, utilizzati per creare la barca Orca con una cabina molto dettagliata e numerose attrezzature da pesca, le minifigure dei personaggi chiave del film, come il capo della polizia Martin Brody, il biologi Matt Hooper e il marinaio Sam Quint, oltre ovviamente al modello dello squalo che sta attaccando la barca.

Il set può essere integrato in un modello esistente o esposto come diorama montandolo sulla base che raffigura il mare ed è completata da un mattoncino con la frase “Ci serve una barca più grossa”, per rendere più realistico il momento.

Il designer del set , parlando del processo creativo del set, si è così espresso:

“LO SQUALO è il mio film preferito di tutti i tempi e per questo motivo desideravo ricrearlo con i mattoncini. Costruire LEGO è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, ma per catturare tutti i dettagli in modo minuzioso ho messo in pausa tantissime volte il film mentre lo guardavo, così da poterlo osservare attentamente e prendere appunti sui particolari. È semplicemente straordinario che il mio design sia diventato un set LEGO ufficiale. Non vedo l’ora di entrare in uno Store, guardare gli scaffali, vedere il set a cui ho contribuito e osservare qualcuno che lo acquista. È il sogno di ogni fan LEGO!”

Il nuovo set LEGO Ideas LO SQUALO sarà disponibile per i partecipanti al programma LEGO Insiders a partire dal 3 agosto 2024, mentre tutti gli altri utenti potranno acquistarlo a partire dal 6 agosto su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 149,99 euro. Una volta completata il set misura 59 centimetri di larghezza, 20 di profondità e 35 di altezza, perfetto per essere esposto nella vostra collezione LEGO.